Lo strappo di Gattuso è cuore e qualità | Noi siamo più forti

(Di domenica 21 ottobre 2018) nostro inviato a MilanelloC'è qualcosa nell'aria a Milanello che svela la particolarità della vigilia. Una specie di elettricità che quasi si può toccare. Eppure a vedere e a sentireprima del derby della Madonnina sembra un giorno come un altro. Sereno, rilassato, posato. Non una parola né un atteggiamento al di sopra delle righe. Perfetto. Un lord inglese. Anche se probabilmente dentro di lui, sarà tutta un'altra cosa. Perché quello che si respira è un clima diverso e non potrebbe essere altrimenti. Ma anche il Milan è diverso epure. Più esperienza, più personalità, maggiore consapevolezza e sicurezza nelle proprie forze. E quindi va bene così. La parola d'ordine è serenità. Addiritturaprova a snocciolare le tipiche frasi allenta tensione tipo "solo all'inizio" o "In fondo tutte valgono tre punti". Ma chi ci crede... Non esageriamo. È il derby e non ...