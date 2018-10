Inghilterra | camerieri semi nudi servono la cena alle pensionate di una casa di cura

Blastingnews

(Di domenica 21 ottobre 2018) Una vicenda tanto curiosa quanto inconsueta VIDEO si è verificata in, al Milton Lodge di Colchester, nell'Essex. Le signore ospiti delladihanno richiesto di essere servite damuscolosi e. Il suo desiderio è stato subito esaudito. Nelle vesti di maggiordomi, infatti, degli aitantisi sono messi a lavoro per portare le pietanze ai tavoli delle signore, con addosso soltanto un grembiule per coprire i genitali e un papillon. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, l'esplicita richiesta da parte delle anziane ospiti delladiè avvenuta probabilmente per la vita monotona condotta all'interno dell'istituto. Unaparticolare nelladidi Colchester:per le anziane signore Secondo quanto riportato dal quotidiano in questione, le brillanti signore residenti nell'istituto di ...