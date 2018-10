Che tempo che fa | la puntata del 21 ottobre 2018 in diretta

Golf - Andalucia Valderrama Masters – Maltempo protagonista : torneo accorciato a 54 buChe - si finisce lunedì : L’Andalucia Valderrama Masters accorciato da 72 a 54 buche a causa del mal tempo, le continue interruzioni per pioggia e fulmini costringono gli organizzatori a far concludere l’evento di lunedì. Garcia ancora leader Maltempo protagonista nell’Andalucia Valderrama Masters (European Tour) in svolgimento sul percorso del Real Club Valderrama (par 71) a Sotogrande sulla Costa del Sol spagnola. Le continue sospensioni per pioggia e ...