Basket Serie A | risultati e classifica 3giornata Milano e Venezia travolgono Pistoia e

Risultati Serie A Basket 3ª giornata : Basket, la 3ª giornata del campionato di Serie A ha dato importanti spunti, vittorie esterne per Torino, Bologna e Sassari Basket, la 3ª giornata del campionato di Serie A si è conclusa in questa serata domenicale culminata con il posticipo tra Reggio Emilia e Torino. Prima però da segnalare la vittoria in trasferta di Sassari 84-90 sul parquet di Brindisi e classifica che sorride ai sardi con 4 punti in classifica dopo la sconfitta ...

Basket femminile - Serie A1 2018-2019 : Schio batte Ragusa ed è in vetta con Venezia e Napoli : La terza giornata della Serie A1 femminile si è aperta con la netta vittoria della Reyer Venezia contro la Fixi Torino per 98-53. Le venete restano in questo modo i testa al campionato a punteggio pieno. Una partita mai in discussione, con la Reyer che ha dominato fin dai primi dieci minuti, portandosi sul +11 e poi allungando all’intervallo anche sul +20. Ottima prestazione di Martina Bestagno, autrice di 20 punti, mmentre a Torino non bastano ...

Risultati Serie A Basket 3ª giornata – Trieste supera Brescia - Milano liquida Pistoia : Successi casalinghi per Trieste e Milano che si impongono rispettivamente su Brescia e Pistoia: ecco i Risultati della 3ª giornata di Serie A Dopo la vittoria nel lunch match di Varese su Trento, il pomeriggio della domenica della Serie A di Basket prosegue con altri due incontri interessanti. Nella sfida delle 17:00, Trieste riesce ad avere la meglio su Brescia per 90-86 in rimonta. Gli ospiti infatti avevano chiuso il primo tempo in ...

