Usa | bimbo di 3 anni scompare nel nulla | ritrovato dopo due anni a duemila chilometri di

Arrestato autista di uno scuolabus nel Pisano : abUsava di un bimbo di 9 anni : I genitori, stranieri, gli avevano affidato il figlio, di 9 anni, perché lo aiutasse a imparare l'italiano e lo tenesse occupato di pomeriggio mentre erano assenti per il lavoro. Invece, un trentenne ...

AbUsava di un bimbo di 9 anni - arrestato accompagnatore scuolabus : Avrebbe abusato ripetutamente di un bambino di 9 anni: un uomo di 30 anni, che lavorava come accompagnatore sugli scuolabus per conto di un Comune della Valdera e accompagnava gli anziani nelle gite è ...

Niente asilo bimbo malato caUsa no vax : ANSA, - BOLZANO, 23 SET - Un bambino di tre anni della val Pusteria, malato di leucemia, non frequenterà l'asilo del suo paese perché alcuni compagni non sono vaccinati. Come racconta il giornale ...

Reggio Emilia - violenza sessuale su bimbo di 4 anni : accUsato il bidello : Una notizia che se venisse confermata risulterebbe un vero e proprio dramma, [VIDEO] perché quanto accaduto nella provincia di Reggio Emilia è veramente grave. Il protagonista in negativo è il bidello di un asilo del posto, un uomo cinquantunenne, che è adesso indagato dalla procura con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di un bambino di appena quattro anni. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, infatti, la grave vicenda ...

Bidello accUsato violenza bimbo 4 anni : 11.15 Un Bidello di 51 anni di un asilo di Reggio Emilia è indagato dalla Procura con l'accusa di aver violentato un bambino di 4 anni nei bagni della scuola. L'inchiesta è partita dalle denunce della madre del piccolo. La mamma si sarebbe accorta di comportamenti strani del bimbo. Proprio il bambino avrebbe raccontato tutto ai genitori, anche alla luce di alcuni disagi fisici che accusava.

Bimbo di 2 anni rischia di morire soffocato a caUsa di un cece. Salvato in extremis dai medici : I medici dell'ospedale di Reggio Emilia hanno Salvato in extremis la vita a un bambino che aveva accidentalmente inalato un cece, che gli aveva ostruito i bronchi.Continua a leggere

Usa - 19enne assume ecstasy e altre droghe per uccidere il bimbo che porta in grembo : Bailey Kitchens, 19 enne americana, ha dichiarato di aver assunto diverse droghe dopo aver scoperto che era incinta. Non è riuscita nel suo intento e Rylan è nato. Tuttavia lo scorso 7 settembre, il piccolo è morto: la madre sarebbe “rotolata sopra il bimbo mentre dormiva”.Continua a leggere

Bologna - rubano computer che bimbo disabile Usava per parlare a scuola : polizia lo ritrova : Dopo l'appello del padre del bimbo e le ricerche serrate della polizia, il computer è stato rinvenuto grazie a una segnalazione anonima. "Abbiamo finito per mettere tanta pressione addosso ai ladri che alla fine hanno restituito anche il computer di un altro bambino disabile" ha spiegato il capo della Squadra mobile bolognese.Continua a leggere

Usa - bimbo di 9 anni rivela di essere gay : i bulli a scuola lo insultano e lui si suicida : Jamel Myers, un bimbo di 9 anni, dopo essersi accorto, durante l'estate, di essere gay, ha deciso di rivelarlo a famigliari ed amici. Durante l'estate lo ha detto ai genitori e, al suo rientro a scuola, lo ha confidato anche ai compagni di classe. Ma se la mamma, Leia Pierce, si era dimostrata stupita ed orgogliosa del coraggio del suo bambino, alcuni amichetti, invece, hanno colto l'occasione per prenderlo in giro. Alcuni bulli lo hanno ...

Rubato pc Usato da bimbo disabile a scuola - Verratti lo ricompra : Il calciatore Marco Verratti, centrocampista del Paris Saint-Germain, ricomprerà il pc e le attrezzature rubate ad una scuola di Bologna e utilizzate da un bimbo disabile di nove anni. I furti sono stati commessi nei giorni scorsi: tra gli oggetti spariti, gli strumenti didattici che il bambino usava per comunicare con gli insegnanti e con gli altri alunni.Ne dà notizia il Corriere di Bologna. Il padre aveva lanciato un appello per ...