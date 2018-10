Stanotte Torna l'ora solare - forse per l'ultima volta. Lancette indietro di un'ora : Stanotte torna l'ora solare. forse è l'ultima volta, dato che in Europa si pensa di abolirla. Le Lancette vanno spostate indietro di un'ora, e pertanto farà luce prima, e si dormirà un'ora di più, ma ...

GIANNO MORANDI/ Torna in tv con L'Isola di Pietro 2 : "Una stagione fisicamente impegnativa" (Verissimo) : Gianni MORANDI Torna a vestire i panni del dottor Pietro Sereni in "L'Isola di Pietro 2" in onda da domenica 21 ottobre su Canale 5. Oggi sarà a Verissimo per presentare la fiction.(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 09:16:00 GMT)

Marco Milano : "Sono senza fissa dimora. Non chiedo altro di Tornare a lavorare..." : Dopo Marco Della Noce, anche un altro celebre comico, famoso in televisione soprattutto negli anni '90 e 2000, sta passando un periodo molto complicato. Stiamo parlando di Marco Milano, il comico milanese noto soprattutto per il personaggio di Mandi Mandi e visto, negli ultimi anni, anche a Colorado, programma in onda su Italia 1, che ha deciso di raccontare la propria vicenda al sito TgCom24.Il calvario di Marco Milano è cominciato, ...

Torna l'ora solare : quando spostare le lancette (prima del possibile addio al cambio di orario) : addio ora legale, si Torna a quella solare. Potrebbe essere l'ultima volta, perché la Commissione europea ha rilanciato...

Isola di Pietro 2 - Torna il ‘pediatra’ Gianni Morandi : anticipazioni prima puntata 21 ottobre : Dopo il grande successo della prima stagione, domenica 21 ottobre in prima serata su Canale 5 arriva l’episodio inaugurale de L’Isola di Pietro 2 la serie coprodotta da RTI e Lux Vide che ha visto il ritorno di Gianni Morandi alla lunga serialità italiana (e sulle reti Mediaset). Come abbondantemente annunciato nei mesi scorsi, per questa nuova stagione sono arrivate ad arricchire il cast anche Elisabetta Canalis e Lorella ...

iPhone XR - via i preordini/ Apple Torna con lo smartphone colorato ed “economico” : prezzi e caratteristiche : Dalla giornata di oggi, venerdì 19 ottobre 2018, è possibile ordinare l’iPhone XR. Dopo i precedenti due modelli presentati lo scorso mese, si è aperta la nuova fase di ''preorder".(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 15:29:00 GMT)

Rabona : Andrea Vianello Torna su Rai3 per raccontare il calcio come metafora : Andrea Vianello Il calcio come metafora della vita, come chiave di lettura per raccontare la società. L’immagine simbolica, in realtà abusatissima e assai poco originale, verrà presa in prestito anche da Andrea Vianello, che da stasera tornerà in seconda serata su Rai3 (ore 23) alla conduzione di Rabona – Il colpo a sorpresa. La nuova trasmissione, per la quale sono già previste 30 puntate totali, vedrà il giornalista ed ex direttore ...

Marco Milano - il popolare Mandi Mandi : 'Non ho più niente ma vorrei Tornare a lavorare' : La gente lo ricorda soprattutto per l'inviato d'assalto di "Mai dire gol" Mandi Mandi. Ma Marco Milano, da metà anni 80 a oggi ha messo la sua vis comica in moltissime produzioni. Da qualche anno è però scomparso dai teleschermi. Complice un periodo nerissimo, iniziato con dei guai con il fisco e proseguito con problemi personali. "Non ho più nulla ma non voglio dipendere dagli altri - dice a Tgcom24 -. vorrei tornare a lavorare".

Roma - Monchi Torna al Siviglia. Parla il suo ex collaboratore : Roma– Potrebbe presto concludersi l’avventura del ds Monchi all’ombra del Colosseo. Il dirigente spagnolo, che da due stagioni sta cercando di ripetere a Roma quanto di buono fatto a Siviglia, ad oggi non ha raggiunto i traguardi sperati dai tifosi giallorossi. Nella sua avventura in Spagna si ricordano, su tutte, le tre Europa League conquistate […] L'articolo Roma, Monchi torna al Siviglia. Parla il suo ex collaboratore proviene da ...

Genova - Ponte Morandi : gli sfollati Tornano nelle case per recuperare i beni - 2 ore di tempo e 50 scatoloni da riempire : Dopo 2 mesi dal tragico crollo di Ponte Morandi, gli sfollati della zona rossa di Genova da questa mattina stanno rientrando per la prima volta nelle proprie case per recuperare beni ed effetti personali. Intorno alle 9 sono partite le operazioni, dopo il via libera arrivato sabato scorso da parte delle autorità locali, sulla base dei dati positivi forniti dai sensori di stabilità installati sui 2 tronconi del viadotto rimasti in piedi Ogni ...

Meteo. Torna il sole sull’Italia : bel tempo fino a sabato. Ancora instabile sulle Isole : Clima insolitamente mite per questo periodo: valori di 5-6 gradi sopra le medie. I temporale saranno limitati alla Sicilia e alla Sardegna. Weekend soleggiato.Continua a leggere

Genova - Autostrade Torna in campo? Ecco il progetto presentato per il rifacimento del ponte Morandi : Ispirato al disegno dell'architetto Renzo Piano, il progetto è stato consegnato lunedì sera al sindaco e commissario per la ricostruzione. Il portavoce del M5s alla Camera "Smentiamo che in Parlamento si stia agendo per ammettere Autostrade ai lavori di ricostruzione".

MotoGp – Jorge Lorenzo non vede l’ora di Tornare in pista : “sto meglio - ma devo capire le mie sensazioni sulla moto” : Jorge Lorenzo vuole correre a tutti i costi in Giappone: il maiorchino della Ducati pronto a tornare in sella alla sua DesmosediciGp a Motegi nonostante l’infortunio Dopo il GP della Thailandia, disputato due domeniche fa a Buriram e che ha visto Dovizioso tagliare il traguardo in seconda posizione, il Ducati Team arriva a Motegi per il Gran Premio del Giappone, quartultimo appuntamento del Mondiale MotoGp 2018 e seconda tappa ...