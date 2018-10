Tennistavolo | World Cup Parigi 2018 | conclusa la fase a gironi Oggi inizia la seconda

Tennistavolo - World Cup femminile Chengdu 2018 : dominio di Ding Ning - terzo titolo per la cinese : Un dominio assoluto ed incontrastato quello di Ding Ning, che a Chengdu, in Cina, ha conquistato la terza World Cup della carriera: la padrona di casa nei quattro incontri del tabellone ad eliminazione diretta ha perso soltanto un set, nei quarti di finale. Piazza d’onore per la connazionale Zhu Yuling, battuta in finale, terzo gradino del podio per la pongista di Cina Taipei Cheng I Ching. Nelle semifinali la numero 1 al mondo Zhu Yuling ...

Tennistavolo - World Cup femminile Chengdu 2018 : tutto secondo copione - le prime quattro in semifinale : Entra nel vivo a Chengdu, in Cina, la World Cup femminile di Tennistavolo: nella seconda giornata di gare sono stati disputati gli ottavi ed i quarti di finale, andando così a delineare le semifinali, che si giocheranno domani, assieme alla finalissima. Nessuna sorpresa, restano in gara le prime quattro teste di serie. Negli ottavi di finale Zhu Yuling (Cina, testa di serie numero 1) supera Matilda Ekholm (Svezia) per 4-0, mentre a ...