Manovra | accordo trovato Vince l’M5S | niente condono penale e niente scudo fiscale

Governo - accordo sulla Manovra : stralcio per scudo penale e capitali all’estero - nodo autoriciclaggio : Scambio fra ritiro dello scudo su estero e stop modifiche al Dl sicurezza. Oltre al varo del decreto fiscale riscritto, il punto sulla linea da tenere con Bruxelles sulla manovra: la risposta alla durissima lettera dei commissari dovrà arrivare entro lunedì. ...

Manovra - accordo in CdM su decreto : 17.31 E' terminato a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri sui nodi del decreto fiscale. Secondo fonti di governo del M5S, sarebbe stato raggiunto l'accordo per far passare il decreto senza condono penale e senza scudo fiscale per il rientro dei capitali dall'estero. C'è anche l'impegno a rafforzare in Parlamento il saldo e stralcio per i contribuenti in difficoltà. Fonti della Lega aggiungono che che non è previsto alcun ritocco al ribasso ...

Consiglio dei ministri verso l’accordo su Manovra. Autoriciclaggio - ipotesi stralcio : È ora cominciata la riunione di governo, durante la quale oltre al varo del decreto fiscale riscritto si farà il punto sulla linea da tenere con Bruxelles sulla manovra: la risposta alla durissima lettera dei commissari dovrà arrivare entro lunedì...

Vertice Conte-Di Maio-Salvini - verso l’accordo su Manovra. Autoriciclaggio - ipotesi stralcio : È ora cominciato il Consiglio dei ministri, durante il quale oltre al varo del decreto fiscale riscritto si farà il punto sulla linea da tenere con Bruxelles sulla manovra: la risposta alla durissima lettera dei commissari dovrà arrivare entro lunedì...

Cosa ha deciso il Governo e perché l'Ue non è d'accordo : la Manovra spiegata semplice : Prende forma la manovra 2019 grazie alle indicazioni contenute nel documento programmatico di bilancio che il Governo ha...

Trovato l'accordo tra Lega e M5S : via libera del Governo alla Manovra : Il Governo ha approvato la manovra, il decreto fiscale e il decreto di semplificazione. Al termine del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha sottolineato che entro 24 ore il piano verra' inviato a Bruxelles. Nella manovra sono stati confermati reddito e pensione di cittadinanza, la modifica alla legge Fornero, la sforbiciata alle pensioni d’oro e la quota 100. I punti fondamentali della manovra economica La manovra economica è stata approvata ...

Trovato l'accordo tra Lega e M5S : via libera del Governo alla Manovra : Il Governo ha approvato la manovra, il decreto fiscale e il decreto di semplificazione. Al termine del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha sottolineato che entro 24 ore il piano verrà inviato a Bruxelles. Nella manovra sono stati confermati reddito e pensione di cittadinanza, la modifica alla legge Fornero, la sforbiciata alle pensioni d’oro e la quota 100. I punti fondamentali della manovra economica La manovra economica è stata approvata ...

Via libera del governo alla Manovra da 37 mld di euro : accordo Lega e M5s su quota 100 - reddito e pace fiscale : Partirà anche il taglio alle pensioni d'oro che non era gradito al Carroccio. Nei primi tre mesi del 2019 il reddito di cittadinanza. Ora si passa all'esame dell'Unione europea -

Così M5s e Lega hanno trovato l'accordo per la Manovra : Disco verde del consiglio dei Ministri sul decreto fiscale e sulla legge di Bilancio. 'Sono lieto di annunciarvi che nei tempi previsti e senza nessuna dilazione' abbiamo approvato i due provvedimenti ...

Così M5s e Lega hanno trovato l'accordo per la Manovra : Disco verde del consiglio dei Ministri sul decreto fiscale e sulla legge di Bilancio. "Sono lieto di annunciarvi che nei tempi previsti e senza nessuna dilazione" abbiamo approvato i due provvedimenti ha ufficializzato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa. E ha annunciato: "Come nelle previsioni manderemo la lettera a Bruxelles entro le 24 di oggi". Dopo due giorni di tensioni sui nodi della ...

Manovra - nessun accordo sulla pace fiscale : Il vertice di domenica sera non ha portato a risultati. Nuovo incontro in giornata. Salvini su Alitalia invita Tria ad attenersi al contratto di governo. Di Maio: "Tagliamo un miliardo di euro dalle pensioni d'oro". E precisa: "Il reddito di cittadinanza andrà solo agli italiani"

Decreto fiscale - niente accordo M5s-Lega : oggi l’ultimo vertice last minute prima del consiglio dei ministri sulla Manovra : La clessidra è rovesciata ma l’intesa sul Decreto fiscale nel governo e nella maggioranza M5s-Lega non c’è ancora. Nel testo, come noto, dovrebbe essere contenuta la “pace” voluta dal Carroccio, ma l’articolato è ancora quasi tutto da scrivere. La domenica sera è stata di lavoro per l’esecutivo: a Palazzo Chigi si sono riuniti per circa 3 ore il presidente del consiglio Giuseppe Conte e il ministro ...

Manovra - nuovo vertice in giornata : nessun accordo su pace fiscale : Non sono bastate tre ore di riunione, domenica sera, per trovare l'intesa tra M5s e Lega sulla cosiddetta "pace fiscale", uno dei nodi principali del decreto atteso per oggi in Consiglio dei ministri. ...

Manovra - lunedi sotto i riflettori : si punta al varo - ma non c'è accordo Lega-M5S sulla pace fiscale : Teleborsa, - Ore di intenso lavoro all'interno del governo gialloverde per provare a portare nella giornata di domani, lunedì, in Consiglio dei ministri il decreto fiscale e anche la legge di bilancio.