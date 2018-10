Intervista Salvini : 'Basta sceneggiate. Luigi sapeva - non passo per idiota'. Tensione su condono prima del Cdm : 'Stavolta chiederò copia del ... : di Mario Ajello dal nostro inviato Adesso è arrabbiato Matteo Salvini. Anzi sarebbe meglio dire: annoiatissimo. 'Questa sceneggiata sta durando troppo. E sta facendo perdere tempo a tutti. Vogliono ...

"Bravo Salvini - troviamo un accordo per il bene del paese". Intervista a Stefano Buffagni : "Ho apprezzato molto il gesto di Matteo Salvini, e lo ringrazio". Stefano Buffagni è sottosegretario del Movimento 5 stelle agli Affari regionali. Ma soprattutto è uno degli uomini chiave per Luigi Di Maio quando al centro dell'agenda politica ci sono temi economici. E alla vigilia di un Consiglio dei ministri cruciale per comporre i dissidi sul decreto fiscale, lancia un messaggio distensivo all'alleato leghista: "Credo che ...

'Le parole di Salvini dopo l'ammissione del carabiniere significano molto'. Intervista a Ilaria Cucchi : Sono passati pochi giorni dalle dichiarazioni in aula di Francesco Tedesco, che dissipano definitivamente ogni dubbio sulla morte di Stefano Cucchi, pestato selvaggiamente e ridotto in fin di vita da ...

Salvini attacca - la difesa di Saviano e Gassmann : in Rete la sfida dei pro e contro Riace La videoIntervista al sindaco : Il ministro dell'Interno commenta il provvedimento della Guardia di finanza in Calabria. Sui social cresce un fronte a sostegno del primo cittadino

La Difesa della Razza - Lerner Intervista Salvini nello speciale per la Giornata delle Vittime dell'Immigrazione : A 80 anni dalla promulgazione delle Leggi Razziali e a pochi giorni dal 3 ottobre, data del naufragio di Lampedusa in cui morirono 386 persone e scelta per celebrare la Giornata Nazionale per le Vittime dell'Immigrazione, Rai 3 propone in access prime time un appuntamento speciale de La Difesa della Razza, in onda questa sera, domenica 30 settembre, alle 20.30. Il programma ideato e condotto da Gad Lerner nella scorsa primavera tv, torna in ...

Non è l'Arena - Aldo Grasso contro Massimo Giletti : 'Cosa non mi torna dell'Intervista a Matteo Salvini' : 'Salvini è molto abile a schivare le domande che lo metterebbero in difficoltà'. Così Aldo Grasso analizza l'intervista di Massimo Giletti al ministro degli Interni a Non è l'Arena . Secondo Grasso. ...

J-Ax come Fedez nell’Intervista a Otto e Mezzo : “Mi sono imborghesito - ma Salvini mi fa paura” (video) : Anche J-Ax come Fedez ammette di essersi imborghesito e di aver abbandonato tanti di quei temi che un tempo erano al centro della sua musica. L'occasione per parlarne è stata un'intervista a Otto e Mezzo, che ha preso spunto dai recenti attacchi del rapper al ministro dell'Interno Matteo Salvini, per poi affrontare un dibattito sullo stato della destra e della sinistra in Italia. Ospite di Lilli Gruber, insieme ai giornalisti Luca Telese e ...

Salvini sulla copertina del Time/ Ultime notizie - l’Intervista “Chiamatemi razzista quanto volete…” : Salvini in copertina sul Time “Nuovo volto dell’Europa”. UlTime notizie: “Lo zar che punta a disfare l’Unione Europea". Prima pagina per il vice presidente del consiglio(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 17:27:00 GMT)

Cosa ha detto Salvini nell'Intervista al Time : La prestigiosa testata ha scritto un lungo articolo sull'ascesa politica di Salvini, riportando anche alcune dichiarazioni rilasciate al giornale dal ministro. Nel servizio, già consultabile sul sito ...

Enrico Mentana Intervista Matteo Salvini La diretta : Nell’ambito dell’evento organizzato dalla Fondazione Don Gino Rigoldi «Change. Gli italiani sono in rivolta?»

Salvini sarà Tancredi del “Gattopardo” o un’eccezione italiana? Intervista a Niall Ferguson : Le élite italiane hanno come loro libro di riferimento il “Gattopardo” di Tomasi di Lampedusa e la famosa frase pronunciata dal nipote del Principe di Salina, Tancredi: “Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi”. Si chiede lo storico scozzese, in questo gioco intellettuale tra politica e letteratura, élite e populismo, Trump e Tom Wolfe: «Poniamo che quella del Gattopardo sia la regola ...

[L'Intervista] "Orban sbatte la porta in faccia a Salvini e lui lo abbraccia. Scricchiolii nel governo? Nemmeno l'opposizione vuole che cada. : Qualcosa accade nel quadro politico e governativo italiano. Molti i motivi di fibrillazione all'interno della coalizione gialloverde, dovuti in particolare alle differenti posizioni delle due anime ...