Francia | Melenchon denunciato dopo insulti a giornalisti

In Francia l'inchiesta su Melenchon è diventata un caso politico : Ora scrivete che si tratta di un atto politico , di una operazione di polizia politica' continua con un tono tra l'ironico e l'arrabbiato il leader della sinistra radicale, terzo candidato più votato ...

Francia - perquisita la sede de La France Insoumise. Mélenchon si scaglia contro gli agenti : “Io sono la Repubblica” : “La Republique c’est moi!“. Circola in Francia un video, girato dal giornalista di Liberation Rachid Laïreche, in cui Jean-Luc Mélenchon si mostra infuriato con gli agenti di polizia che martedì hanno perquisito la sede del suo partito in rue Dunkerque, a Parigi, vicino la gare du Nord. “Non toccatemi, sono un parlamentare”, grida il leader de La France Insoumise, faccia a faccia con un poliziotto che fa la guardia ...