Corso Europa a Mondovì teatro di due incidenti nella notte | un motociclista è grave

Fiorentina - Benassi fissa l’obiettivo : “Migliorare l’anno sCorso e centrare l’Europa” : Marco Benassi, centrocampista della Fiorentina, non nasconde l’obiettivo stagionale dei viola: “Occorre migliorare lo scorso anno e quindi arrivare in Europa. Sappiamo che essendo una squadra giovane dobbiamo migliorare tanto e da tanti punti di vista ma stiamo lavorando per quello“. Per puntare all’Europa bisogna che i viola comincino a conquistare punti anche in trasferta: “In casa abbiamo tutta la nostra ...