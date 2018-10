Volley femminile | Paola Egonu nella storia | RECORD DI PUNTI ai Mondiali | 45 punti contro

L'ItalVolley femminile conquista la finale dei sogni : L'Italia è in finale nel Mondiale di volley femminile. Le azzurre hanno battuto al tie break le campionesse olimpiche della Cina. Questi i parziali: 18-25, 25-21, 16-25, 31-29, 15-17. Domani la ...

Italia-Serbia - Finale Mondiali 2018 Volley femminile : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : L’Italia ha conquistato la Finale dei Mondiali 2018 di volley femminile dopo aver vinto una meravigliosa ed epica battaglia contro le campionesse olimpiche della Cina per 3-2. Domani le azzurre affronteranno la Serbia nell’atto conclusivo che assegnerà il titolo iridato. QUANDO SI GIOCA LA Finale Italia-Serbia? Sabato 20 ottobre. A CHE ORA SI GIOCA LA Finale Italia-Serbia? Alle 12.40 (ora italiana). La partita potrebbe iniziare in ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : ITALIA SUBLIME! Sgretolata la Cina dopo una battaglia epica - Paola Egonu distrugge la Grande Muraglia! È FINALE! : SIAMO IN FINALE! L’ITALIA confeziona l’impresa della vita e vola all’atto conclusivo dei Mondiali 2018 di Volley femminile: la nostra Nazionale sconfigge la Cina per 3-2 (25-18; 21-25; 25-16; 31-29; 17-15) nella già leggendaria battaglia campale di Yokohama e si guadagna l’atto conclusivo della rassegna iridata. A 16 anni di distanza dall’apoteosi di Berlino (e anche quella volta superammo le asiatiche in ...

LIVE Italia-Cina Volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : 2-2 - si va al tie-break : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Cina, semifinale dei Mondiali 2018 di volley femminile. A Yokohama (Giappone) le due squadre si sfidano per un posto nell’atto conclusivo di domani da giocare contro la vincente di Serbia-Olanda: si preannuncia una partita estremamente avvincente e appassionante, sulla carta molto equilibrata tra due squadre che hanno tutte le carte in regola per vincere il titolo. Le due formazioni si ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : la Serbia è la prima finalista - Boskovic e Mihajlovic stendono l’Olanda : La Serbia è la prima finalista dei Mondiali 2018 di Volley femminile. Le Campionesse d’Europa hanno sconfitto l’Olanda per 3-1 (25-22; 26-28; 25-19; 25-23) nella rivincita della finale continentale dello scorso anno e hanno così staccato il pass per l’atto conclusivo della rassegna iridata che giocheranno domani a Yokohama (Giappone) contro la vincente di Italia-Cina, in campo alle ore 09.10. Le slave hanno confermato i ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia-Cina in ritardo - la semifinale non inizierà alle ore 09.10. Il nuovo programma e orario d’inizio : Italia-Cina, semifinale dei Mondiali 2018 di Volley femminile, non inizierà alle ore 09.10 come da programma. Il motivo è molto semplice: l’altra semifinale tra Olanda e Serbia è andata per le lunghe e ha sforato il “muro” delle ore 08.40. Quando si gioca sullo stesso campo (in questo caso a Yokohama, Giappone), tra il termine di una partita e l’inizio dell’altra, infatti, devono trascorrere trenta minuti e dunque ...

