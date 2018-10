Roma | bulli di quartiere a piazza Bologna | arrestato un 19enne

romadailynews

(Di venerdì 19 ottobre 2018)– Erano diventati, in breve tempo, il terrore della zona di, dove scorrazzavano mettendo a segno rapine e dispetti a passanti e commercianti. I Carabinieri della Stazioneerano sulle loro tracce dallo scorso mese di aprile e, al termine di una laboriosa attivita’ d’indagine, sono riusciti a chiudere il cerchio identificandoli. A finire in manette e’ stato unno, con numerosi precedenti analoghi, al quale i militari hanno notificato una misura cautelare personale degli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. di; il maggiorenne si avvaleva della complicita’ di un ragazzino di 17 anni, a sua volta denunciato alla Procura della Repubblica per i Minorenni. Entrambi dovranno rispondere di rapina in concorso. Sono almeno 3 i colpi che i Carabinieri, grazie alle denunce delle vittime e alle immagini delle ...