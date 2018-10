Mussolini | ‘Denuncio per apologia di antifascismo chi offende mio nonno’

Blastingnews

: Alessandra #Mussolini: 'Denuncerò chi offende il Duce sui social' - repubblica : Alessandra #Mussolini: 'Denuncerò chi offende il Duce sui social' - fattoquotidiano : Alessandra Mussolini: “Chi insulta mio nonno sui social e in tv verrà denunciato per apologia di antifascismo” - repubblica : Oggi su Rep: ???? Mussolini, quel tweet che capovolge la storia -

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Alessandra, nipote del Duce Benito, è pronta a querelare chiunque, sui social network o in televisione, si permettera' dire la memoria di suo nonno. La vulcanica parlamentare europea milita nel gruppo del Partito Popolare Europeo, intervistata oggi da Radio Cusano Campus, parla di denuncia per “di”, ma la sua è chiaramente una provocazione per attirare l’attenzione sul suo vero scopo, visto che il succitato reato non esiste nell’ordinamento giuridico italiano. In pratica, la nipote del Duce si è stancata delle continue offese e improperi rivolti verso Benitoe, forte del parere dei suoi avvocati, ha fatto qualche ricerca finendo per pubblicare poche ore fa sul suo profilo Facebook una sentenza della Corte di Cassazione che permette ai parenti di una persona defunta di agire legalmente a tutela della memoria del congiunto. “Da ...