F1 | Gp degli Usa | Vettel penalizzato | primo match point per Hamilton

Costantinopoli - scisma nella chiesa ortodossa. I russi : colpa degli Usa : Hilarion annuncia: 'Non parteciperemo ad alcuna Commissione presieduta o co-presieduta dal patriarca di Costantinopoli, che nel mondo ortodosso avrebbe invece un ruolo di `primus inter pares´, ...

"Panini in vendita per un miliardo di dollari" : le figurine nel mirino degli Usa : Non chiamatele "solo" figurine. Le Panini sono molto di più: un simbolo italiano e una storia imprenditoriale di grande...

Ginnastica - arrestato Steve Penny. L’ex Presidente di USA Gymnastics nascondeva prove degli abusi di Nassar : Steve Penny, ex Presidente della Federazione Statunitense di Ginnastica, è stato arrestato nella giornata di ieri. L’ex numero 1 della Polvere di Magnesio a stelle e strisce è stato accusato di aver distrutto delle prove relative al caso Larry Nassar, il medico condannato a 175 anni di carcere per abusi sessuali e molestie nei confronti di ginnaste minorenni durante gli ultimi 20 anni. A incriminare Penny, arrestato a Gatlinburg ...

Il metropolita Hilarion : 'L'ombra degli Usa dietro lo scisma della chiesa ucraina' : Quanto hanno pesato le influenze esterne e la politica sulla decisione di Bartolomeo di concedere l'autocefalia in Ucraina? 'Abbiamo pochi dubbi sul fatto che dietro le azioni di Costantinopoli ci ...

Migranti - la carovana degli honduregni spaventa Trump : 4mila in cammino verso il Messico - vogliono entrare negli Usa : Sono partiti in 160, ora sono almeno venti volte tanti. Vengono dall’Honduras, ma anche da Guatemala e El Salvador, risalgono il Centroamerica macinando 40 chilometri al giorno e stanno facendo infuriare Donald Trump. La carovana di Migranti è partita venerdì scorso da una stazione degli autobus a San Pedro Sula, nel nord dell’Honduras: ha attraversato lunedì il confine con il Guatemala, e marcia spedita ...

F1 - Gp degli Usa : Vettel ci prova - ma Hamilton è a un passo dal titolo : Meglio di loro solo il sette volte campione del mondo Michael Schumacher. Lewis Hamilton e Fernando Alonso Novità tra gli sponsor: il logo della Coca Cola comparirà per la prima volta su una Formula ...

Anche Facebook Portal usa i dati degli utenti per pubblicità : Quando Facebook ha annunciato Portal , la sua risposta ad Amazon Echo Show e Google Home Hub, ha insistito sul fatto che il dispositivo non avrebbe raccolto e usato i dati dell’utente. Questa è stata una rivelazione sorprendente e gradita considerato che leggi di più...

Giornata europea contro la tratta degli esseri umani anche a Ragusa : Ogg si celebra la Giornata europea contro la tratta degli esseri umani. All'Istituto Fermi di Ragusa una mattinata ricca di eventi con Proxima

Apple si scusa per il furto Apple ID in Cina ma la colpa è degli utenti - : ... ribadendo il consiglio dato al mercato cinese, così come in generale a tutti gli utenti dei propri dispositivi in ogni paese nel mondo, vale a dire la necessità di utilizzare l' autenticazione a due ...

Milano - stranieri prima degli italiani al pronto soccorso : 'Con la scusa della lingua passano avanti' : "Noi italiani siamo un po' passati in secondo piano su tutto, anche sulla sanità": è così che si sfoga un uomo in attesa al pronto soccorso dell'Ospedale San Paolo di Milano alle telecamere nascoste ...

GP degli Usa : il weekend delle prime volte con Minardi : Stiamo entrando nel fine settimana che ci porterà verso il diciottesimo round in calendario, il GP degli USA, un appuntamento che per il Minardi Team è sinonimo di risultati unici che hanno contribuito a cambiarne la storia. Parliamo di Detroit 1988, il gran premio che regalò al team faentino il primo punto mondiale con Pierluigi […] L'articolo GP degli USA: il weekend delle prime volte con Minardi sembra essere il primo su MotoriNoLimits ...

Basket 3×3 - Olimpiadi Giovanili 2018 : i risultati della sesta giornata. Doppio successo degli Usa al femminile - tra gli uomini bis Ucraina : La sesta giornata del Basket 3×3 alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires ha visto competere il girone B sia nel torneo maschile che in quello femminile. Non è stata impegnata l’Italia maschile, che giocherà dopodomani, tuttavia hanno messo piede in campo gli USA nel torneo femminile, vincendo ampiamente entrambe le partite. Di seguito i risultati completi: TORNEO MASCHILE – GIRONE B Venezuela-Ucraina 16-22 (Alcala e Ortega ...