Victoria’s Secret | la top model contro il brand | “Ti spingono a morire di fame | a

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Quella delVictoria’sè una sfilata attesissima, soprattutto perché per ildi lingerie sfilano quelle che sono considerate le più bellele del mondo. Bellezza che, secondo una di loro, sarebbe malsana: la topBridget Malcolm ha infatti attaccato duramente il marchio dalle pagine del suo blog. “Questo momento dell’anno è interessante per me – ha scritto Bridget il 16 ottobre -. È il periodo in cui lele iniziano ad allenarsi duramente e mangiano sempre meno. Ripensando al mio tempo trascorso in quello show, sono sempre colpita da quanto stessi male. Mi ingannavo completamente credendo di essere sana, in forma e pensavo di promuovere una rappresentazione onesta della donna. Il fatto di essere stata premiata con un lavoro di alto profilo perché mi ero lasciatadiin modo così drastico mi fa sentire ancora a ...