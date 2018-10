Su Google Chrome per Android in arrivo il blocco delle notifiche multimediali nella Modalità Incognito e la funzionalità self share : Gli sviluppatori di Google Chrome sono al lavoro su due interessanti nuove funzionalità per l'applicazione Android. Ecco tutti i dettagli L'articolo Su Google Chrome per Android in arrivo il blocco delle notifiche multimediali nella Modalità Incognito e la funzionalità self share proviene da TuttoAndroid.

Google testa una nuova scheda Esplora su Chrome - mentre la gestione delle password diventerà più semplice in futuro : In futuro arriveranno su Google Chrome una nuova scheda Esplora e una interfaccia rinnovata per la gestione delle password salvate.

La Never-Slow Mode di Google Chrome potrebbe bloccare gli script pesanti : Google starebbe testando la Never-Slow Mode per Google Chrome, una particolare funzione che bloccherebbe gli script più pesanti con lo scopo di velocizzare il caricamento delle pagine web.

Google Chromecast 3 trasforma il televisore in Smart TV - ma cambia poco rispetto al modello precedente : Google ieri, insieme ai nuovi Smartphone Pixel 3, ha presentato anche la terza generazione della Google Chromecast. Si tratta del piccolo dispositivo che è in grado di trasformare la maggior parte dei televisori in una Smart TV. Il nuovo modello vanta prestazioni migliori e qualche altra miglioria tecnica. Si potrà comprare nel negozio ufficiale di Google e altrove, nelle prossime settimane. La nuova Chromecast dovrebbe essere il 15% più veloce ...

Google Chromecast di terza generazione : finalmente con Wi-fi a 5Ghz ma niente 4k : Ieri non è stata solo la giornata dei Pixel ma Google ha rinnovato Chromecast, un dispositivo che già conosciamo in molti e che permette di “rendere smart” televisori di qualche anno fa, tramite l’entrata HDMI. Qualche leggi di più...

Google Pixel Slate : il nuovo tablet con Chrome OS : Sin dalla sua uscita Chrome OS ha seguito tutta una serie di miglioramenti per poter diventare un sistema operativo completo e capace di soddisfare la stragrande maggioranza di bisogni dell’utenza. Prima di tutto lo si leggi di più...

Google presenta una nuova versione di Chromecast - sempre 1080p : Google presenta una nuova versione di Chromecast all'evento Made By Google: Google Chromecast 2018 può contare su migliorie alle prestazioni e alla connettività Wi-Fi.

Google Pixel Slate è il primo 2 in 1 di Big G con Chrome OS - ma che prezzi : Google Pixel Slate è ufficiale: scopriamo le caratteristiche del nuovo tablet 2 in 1 della casa di Mountain View, appena presentato all'evento Made by Google di New York.

Conseguenze addio Google Chrome con Jelly Bean 4.1-4.3 : cosa succederà - le alternative : Google Chrome ha vita breve su molti smartphone Android, per la precisione su quelli equipaggiati con Jelly Bean 4.1-4.3, che rappresentano circa il 3.5% dell'intero panorama generale. Se per adesso il supporto software richiede Android 4.1, ben presto i requisiti minimi saliranno ad Android KitKat 4.4.x. Una notizia per molti fine a sé stessa, che per alcuni altri potrebbe voler significare molto: come sopra vi dicevamo, non sono pochi quelli ...

Google Chrome saluta Android Jelly Bean - le nuove API richiedono Android 4.4 KitKat : Nel nuovo codice dell'app di Google Chrome è stato innalzato il livello delle API ad Android 4.4 KitKat. Il browser dice addio ad Android Jelly Bean.

Presto off limits Google Chrome su 35 milioni di smartphone : stop browser per questi dispositivi : Una gran brutta notizia per i fan di Google Crome in qualità di browser preferito per il loro smartphone Android. Sono in molti ad utilizzare proprio questa soluzione per navigare da device nel web e l'opzione ora è in procinto di essere non più utilizzabile da un gran numero di user fedeli al sistema operativo del robottino verde: il tutto a causa del mancato supporto di una nuova versione dell'app per i firmware meno recenti. Come ...

Google Project Stream è la nuova piattaforma per giocare in streaming su Chrome - GizBlog : Come già sottolineato, sarà possibile giocare direttamente da Chrome uno dei browser più apprezzati e diffusi al mondo su PC fisso e laptop accompagnato da una connessione internet domestica da ...

Google Project Stream : Potremo Giocare In Streaming Su Chrome : Google annuncia Project Stream: Assassin's Creed Odyssey giocabile in Streaming su Chrome (e tanti altri giochi in arrivo). Cosa devi sapere su Google Project Stream Google Project Stream Google ha annunciato Project Stream, una piattaforma di game Streaming che promette grandi cose. La demo consentirà di Giocare Assassin's Creed Odyssey in Streaming su Chrome.

