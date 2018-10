Sony svela le date di rilascio di Android 9 Pie per i suoi Xperia

Sony svela a Berlino i nuovi proiettori della serie VPL con risoluzione 4K e HDR. Prezzi fino a 25.000 euro. : Sony ha portato a IFA 2018 tre nuovi proiettori di fascia alta, destinati ad un’utenza attenta e al contempo esigente per quanto riguarda la qualità dell’immagine. Tra le caratteristiche la possibilità di proiettare un’immagine 4K HDR, grazie all’impiego di sensori di ultima generazione. Il modello di accesso si chiama VPL-VW270ES e si caratterizza per l’adozione della tecnologia SRXD (Silicon X-tal Reflective Display) che permette di generare ...

Sony ha svelato il suo smartphone di punta Xperia XZ3 : (Foto: Stefano Priolo – Wired) Berlino – Ormai l’appuntamento all’Ifa con un nuovo smartphone di punta Sony è un’abitudine: il produttore giapponese è rimasto l’unico in tutto il panorama del settore a sfruttare la cornice della manifestazione berlinese per lanciare anno dopo anno non un prodotto qualunque, ma il suo gadget più valido per i mesi a venire. Quest’anno è la volta di Xperia XZ3, smartphone ...