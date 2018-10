Roma | Coni Lazio e Regione insieme per salute e inclusione

romadailynews

(Di giovedì 18 ottobre 2018)– Il Comitatoe lahanno firmato un protocollo d’intesa biennale per la promozione dello sport sociale e d’. Il progetto ‘compagni di sport’, riprende l’esperienza dello scorso anno, con oltre 40 eventi organizzati in tutta la, per offrire l’opportunita’ ai cittadini di ogni eta’, attraverso un’attivita’ di gioco e movimento, di essere coinvolti in stili di vita sani, favorendone al tempo stesso la socializzazione. Con ‘Sport in Piazza 2018′, verranno proposte oltre 50 discipline sportive nelle piazze simbolo di 12 comuni: da Antrodoco a Nepi, passando per Priverno, Anzio, Gaeta, Ferentino, Cassino, Rieti e Viterbo, e ancora Castel Gandolfo e i Municipi I, II, III e X diCapitale, a fare da quinta alla grande festa dello sport per tutti. ...