Mondiali | Nazionale amputati in Messico

Nazionale - Mancini si fida della sua Italia : “possiamo battere il Portogallo. Vincere i Mondiali in Qatar? Lo speriamo” : Il commissario tecnico azzurro ha parlato dopo l’incontro con il Presidente Mattarella, soffermandosi sul momento della Nazionale “Il Portogallo? Cercheremo di fare una buona gara per confermare quanto di buono fatto nelle ultime due partite. Vogliamo cercare di Vincere, poi vedremo per il primo posto nel girone. E’ chiaro che in questo momento il Portogallo è ancora un po’ superiore, è campione d’Europa in ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia da copertina - Final Six da sogno. Cuore - grinta - tecnica e freddezza : Nazionale da medaglia? : L’Italia si conferma tra le sei grandi del Pianeta giocando in maniera straordinaria, surclassando le avversarie, incantando per brillantezza e personalità, emozionando per Cuore e grinta, spiccando per un tasso tecnico molto elevato e per dei fondamentali particolarmente solidi che hanno stupito tutte le avversarie. La nostra Nazionale si è qualificata alla Final Six dei Mondiali 2018 di Volley femminile riuscendo a fare la differenza in ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : l’Italia si lancia verso Doha - prima un’amichevole in Germania. Quali azzurre in Nazionale? Tra ritorni e infortuni : Mancano soltanto 17 giorni all’inizio dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. L’Italia si sta preparando alla rassegna iridata che metterà in palio i primi pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 (saranno assegnati alle tre squadre che saliranno sul podio nel team event), il DT Enrico Casella deve ancora diramare le convocazioni ufficiali per l’evento e a chiarire ...

Mondiali Ciclismo 2018 – Contador fa il più bel complimento a Valverde : l’ex ciclista euforico per la vittoria del connazionale : Valverde è campione del mondo di Ciclismo, Alberto Contador gli dedica un dolce messaggio su Twitter “Non c’è nessun ciclista che merita di vincere una Coppa del mondo più di te!!! Congratulazioni @alejanValverde!!! #WorldChampion“. Così Alberto Contador, ex ciclista spagnolo, elogia su Twitter il connazionale Alejandro Valverde che ieri si è aggiudicato il titolo iridato della prova in linea elite dei Mondiali di ...

Volley - Mondiali 2018 : l’apoteosi della Polonia - la festa bis di un Paese che trionfa nel suo sport nazionale. E ora arriva Leon : biancorossi imbattibili? : Vincere il Mondiale in quello che è il proprio sport nazionale è la massima goduria, la sensazione più paradisiaca per un tifoso, un’emozione che pervade un intero Paese, che lo unisce in tutto e per tutto in un abbraccio collettivo che non ha eguali. L’Italia si ricorda molto bene quando ha trionfato a Berlino 2006 e Madrid 1982 con la squadra di calcio, cartoline indelebili nella nostra storia, immagini che hanno segnato ...

Ciclismo - Mondiali 2018 | Gianni Moscon : “La nazionale ha corso con il cuore. Vincere è un’altra cosa” : Soddisfatto, ma si poteva far di più. È Gianni Moscon il migliore degli azzurri al traguardo del Mondiale di Ciclismo di Innsbruck al termine della prova in linea maschile: il trentino si è difeso al meglio ma proprio sul finale ha dovuto cedere il passo al gruppetto di uno scatenato Alejandro Valverde che poi si è andato a prendere il titolo iridato. Per l’azzurro una quinta piazza che comunque fa ben sperare per il futuro. “Ho ...

Luigi Agnolin morto - addio all’arbitro internazionale. Rappresentò l’Italia ai Mondiali 1986 : È morto l’ex arbitro Luigi Agnolin. Aveva 75 anni. In carriera ha diretto 226 gare in Serie A, in cui esordì il 18 marzo 1973 in Fiorentina-Cagliari (3-0). Nominato arbitro internazionale nel 1978, Rappresentò l’Italia ai Mondiali 1986, dove diresse anche la semifinale Germania Ovest-Francia, ed a quello di Italia ’90, durante il quale venne allontanato da Sepp Blatter dopo aver arbitrato Jugoslavia-Colombia. Tra il 1990 e il 1992 ...

Mondiali Volley 2018 femminili – La Nazionale italiana a Sapporo - sabato l’esordio : Mondiale Volley 2018 femminile: l’Italia a Sapporo, sabato l’esordio contro la Bulgaria Concluso l’ultimo periodo di preparazione a Sendai oggi la Nazionale italiana femminile ha raggiunto Sapporo, sede della Pool B della prima fase Campionato Mondiale 2018 che si svolgerà in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre. Le ragazze di Davide Mazzanti esordiranno nella rassegna iridata sabato 29 settembre (ore 6.40 di mattina) contro la ...

Mondiali Ciclismo 2018 – Prova in linea juniores femminile : vittoria all’austriaca Stigger - la Nazionale italiana protagonista ad Innsbruck : L’austriaca Stigger si aggiudica la Prova in linea juniores femminile dei Mondiali di Innsbruck. Bene la Nazionale italiana, grande protagonista per tutta la gara Alla vigilia Edoardo Salvoldi aveva messo in guardia: “Siamo la squadra più forte ma non abbiamo le individualità migliori per questo tipo di percorso”. E’ andata proprio così. vittoria Guazzini, Camilla Alessio, Barbara Malcotti e Matilde Vitillo hanno ...

Pallavolo : Rossi - con Mondiali Milano si conferma città sport internazionale : Milano, 22 set. (AdnKronos) - "Il tutto esaurito di pubblico, che ha spinto la nostra nazionale alla vittoria e il successo della macchina organizzativa confermano Milano come città di riferimento a livello internazionale nell'organizzazione di manifestazioni agonistiche di rilievo".- ha evidenziato

Mondiali Volley 2018 – Grande successo degli azzurri in tv : l’Italia si stringe intorno alla Nazionale : La Nazionale Maschile continua ad essere molto seguita in TV, successo di share anche ieri contro la Slovenia La Nazionale Maschile da venerdì 21 sarà impegnata a Milano nella seconda fase dei Campionati del Mondo Maschili. Ieri sera gli azzurri hanno ricevuto l’abbraccio del Mandela Forum che anche per l’ultima gara giocata contro la Slovenia ha fatto registrare il tutto esaurito. I ragazzi di Blengini, però, oltre a palazzi dello sport ...

Volley - Mondiali 2018 : l’Italia incanta e trascina il Paese - azzurri vicini alla Final Six! Fin dove può arrivare la Nazionale? : L’Italia sta letteralmente incantando ai Mondiali 2018 di Volley maschile, la nostra Nazionale ha dominato la prima fase infilando cinque vittorie consecutive e ha attirato attorno a sé grande affetto, una passione sfrenata e un tifo molto caloroso come dimostrano i numeri fatti registrare negli ultimi dieci giorni. Pienone assoluto al Foro Italico di Roma per l’esordio contro il Giappone (oltre 11mila spettatori) e poi Mandela Forum ...

Mondiali ciclismo 2018 - Francesco Moser durissimo con Aru : “dovrebbe tirarsi fuori dalla Nazionale” : Interrogato sulla squadra azzurra che parteciperà ai Mondiali di ciclismo, Francesco Moser ha espresso il suo punto di vista su Aru I Mondiali di Innsbruck si avvicinano, la Nazionale italiana si prepara all’atteso appuntamento con l’obiettivo di provare a centrare il bersaglio grosso, puntando sui propri fuoriclasse. La condizione però non è delle migliori, visto il recente infortunio al Tour di Nibali e l’opaca ...

Basket - questa Nazionale ha un cuore enorme : sconfitta l’Ungheria - bel “balzo” nelle qualificazioni Mondiali : Meo Sacchetti e la sua Italia continuano a vincere, oggi successo in casa dell’Ungheria grazie ad un cuore enorme degli azzurri L’Italia di coach Meo Sacchetti, ha giocato oggi una gara di qualificazione ai Mondiali, molto complicata in casa dell’Ungheria. La Nazionale azzurra, dopo aver vinto contro la Polonia, si affacciava a questo incontro con grande consapevolezza dei propri mezzi ed il morale a mille, convinta di ...