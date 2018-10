Mara Venier | è stata lei a tradire Barbara d’Urso? Il retroscena

Barbara d’Urso delusa e tradita : il gesto dietro le quinte di Mara Venier : Mara Venier e Barbara d’Urso hanno litigato? Ultime news e gossip Ormai è certo: Mara Venier e Barbara d’Urso sono ai ferri corti. Con l’inizio della nuova stagione televisiva, il rapporto tra le due conduttrici si è raffreddato. E ora va avanti in tv, a colpi di frecciatine e ripicche. Secondo quanto scrive il settimanale […] L'articolo Barbara d’Urso delusa e tradita: il gesto dietro le quinte di Mara Venier ...

'Per gli ascolti - Mara ha rotto un'amicizia' - autori Mediaset 'anonimi' attaccano la Venier : FUNWEEK.IT - Dichiarazioni scottanti quelle inserite in un lungo servizio del settimanale Nuovo dove si attacca brutalmente Mara Venier per difende Barbara D'Urso. Oramai tra le due ex amiche è guerra ...

Alessia Macari a Domenica In : “Mara Venier mi ha salvata dallo stress” : Alessia Macari vittima dello stress, l’ha salvata Mara Venier L’ex amatissima ciociara di Avanti Un Altro, Alessia Macari racconta il suo periodo buio al settimanale Oggi. Ha attacchi di panico frequenti ed improvvisi che l’hanno portata a perdere peso:” Pesavo 58 chili, ora la bilancia segna 48″, confessa. “Pensavo di non riuscire a respirare e […] L'articolo Alessia Macari a Domenica In: “Mara ...

Mara Venier regina anche di Instagram : il video della sua “vita vera” fa impazzire i fan : Domenica: relax, divano, tv. E guerra Auditel accesissima tra i due programmi del pomeriggio di punta delle reti ammiraglie Rai e Mediaset. Domenica In contro Domenica Live, Mara Venier contro Barbara D’Urso. Che sfida! Nell’ultima puntata andata in onda, la vittoria se l’è portata a casa la zia Mara. Una vittoria schiacciante: la sua intervista a Ilaria Cucchi ha fatto letteralmente volare la trasmissione di Rai 1 raggiungendo ...

Belen Rodriguez - bloccata l’ospitata da Mara Venier. C’entra la D’Urso? : Mara Venier: saltata l’intervista a Belen Rodriguez. Colpa della D’Urso? Continua lo scontro tra Barbara D’Urso e Mara Venier. La padrona di casa di Domenica Live ha intrapreso una vera e propria lotta all’ultimo ‘ascolto’ contro Domenica In della Venier. Adesso lo scontro non è più ristretto solo allo share relativo ai propri contenitori domenicali ma il cerchio sembra essersi allargato. La notizia arriva ...

Domenica In - Mara Venier e lo sclero in diretta con gli autori di Rai 1 : clamoroso - cosa non avevate notato : Il nastro va riavvolto fino alla scorsa Domenica. Si torna a Domenica In , di Mara Venier , dove durante la diretta è accaduto qualcosa di particolare che, forse, non tutti hanno notato. Il punto è ...