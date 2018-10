Luis Alberto torna ' pupo biondo' per ritrovare lo smalto del passato

Luis Alberto - lavoro e scaramanzia : è tornato biondo per riprendersi la Lazio : I tifosi glielo chiedono in continuazione: "Luis, torni com'eri prima per favore?". E lui risponde... con il cambio di look: "Mi rubio..." . La moglie posta su Instagram e i tifosi della Lazio sono ...

Infortuni : le condizioni di De Silvestri - Luis Alberto e Inglese : La prima parte di stagione è stata alquanto tormentata per Lorenzo De Silvestri, laterale destro del Torino e titolarissimo di Mazzarri: Infortuni muscolari e ricadute gli hanno impedito di poter scendere in campo al massimo e con continuità. Adesso la contrattura sembra essere alle spalle e l’ex Lazio si candida per una maglia da titolare nel prossimo impegno dei granata in quel di Bologna. Inizio tutt’altro che positivo anche ...

Lazio - buone notizie : Luis Alberto ha recuperato - Lulic e Lukaku convocati : Luis Alberto si allena a tempo pieno. Alla ripresa degli allenamenti a Formello lo spagnolo è tornato a lavorare con i compagni dopo un settimana di preparazione differenziata col fisioterapista Ruben ...

Lazio - domani la ripresa : torna Luis Alberto : Dopo i due giorni di riposo concessi alla squadra, i biancocelesti torneranno in campo a Formello nella giornata di domani

Lazio - Luis Alberto pedala verso il recupero e punta il Parma : 'Comenzamos!'. Così scrive Luis Alberto su Instagram, mentre si allena sulla cyclette. Tradotto: 'Cominciamo!'. Lo spagnolo, alle prese con una sospetta pubalgia, intensifica gli allenamenti dopo le ...

Trequartisti - promossi e bocciati : Insigne-Suso i top. Serve di più da Calha e Luis Alberto : Esterni d'attacco che rientrano a tirano, oppure che decidono di andare sul fondo alla ricerca di un cross che possa tramutarsi in assist vincente. Oppure giocatori di qualità che si posizionano ...

Lazio - Tare sui big : “Chi sbaglia paga - Luis Alberto deve riconquistare il posto” : Non è un momento semplicissimo per i big della Lazio, Luis Alberto e Milinkovic-Savic in testa, che stanno faticando ad esprimersi sui livelli della passata stagione. Su di loro si è pronunciato il ds Igli Tare, che a Repubblica ha detto: “Per Milinkovic è soprattutto una questione di condizione fisica: è arrivato tardi per via dei Mondiali e così gli manca la preparazione atletica di base. Cosa fondamentale per uno “pesante” come ...

Lazio - Tare : “Cosa manca a Milinkovic? La condizione fisica. Su Luis Alberto…” : Igli Tare, ds della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport riguardo Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Su Milinkovic-Savic: “Per lui è soprattutto una questione di condizione fisica: è arrivato tardi per via dei Mondiali e così gli manca la preparazione atletica di base. Cosa fondamentale per uno “pesante” come lui. Non a caso, […] L'articolo Lazio, Tare: “Cosa manca a Milinkovic? La condizione ...

Lazio - Tare durissimo contro Luis Alberto : “non è un giocatore intoccabile - se meriti giochi” : Il dirigente biancoceleste ha attaccato duramente lo spagnolo, sottolineando come non sia ammissibile sbagliare troppe partite di fila L’incanto della scorsa stagione sembra essere svanito, Luis Alberto non riesce più a trovare la continuità di rendimento avuta l’anno passato. Solo due gol in questo avvio, condito da numerose gare giocate al di sotto delle proprie possibilità. Alfredo Falcone/LaPresse Una situazione che non ...

Lazio-Luis Alberto - una terapia d'urto : E' d'accordo con Inzaghi per qualche giorno in più di riposo, ormai documenta quotidianamente su Instagram il suo motivo: un video dietro l'altro per far vedere al mondo che il suo malanno non è ...

Lazio - pausa nazionali : Vacanze romane per Lucas Leiva e Luis Alberto : Due giorni e mezzo di riposo. Non tantissimi, ma neppure pochi. Il tempo necessario per fare un salto in qualche capitale europea o magari per fare un veloce ritorno a casa. Per chi, come i giocatori ...

Talento o fantasma : chi è Luis Alberto? : ... un rinnovo che però in effetti è avvenuto non più tardi di otto mesi fa, e che quindi sembra un tantino ravvicinato per quelle che sono le abitudini e la politica di Lotito. Tuttavia si sa come ...

Milinkovic Savic e Luis Alberto trattenuti contro voglia : la testardaggine di Lotito rischia di costare caro alla Lazio! : La stagione della Lazio è stata caratterizzata fin qui da alti e bassi. I biancocelesti hanno 15 punti in classifica e si trovano attualmente al quarto posto. 5 le vittorie ottenute dai biancocelesti ma con prestazioni non sempre conviventi anche contro squadre sulla carta decisamente inferiori. Tre invece le sconfitte contro Napoli, Juventus e Roma. A cui bisogna aggiungere la pesante batosta rimediata in Germania a Francoforte in Europa ...

Lazio - striscione contro Luis Alberto e Milinkovic-Savic : "Finti talenti a caccia di contanti" : Prima della sfida contro la Fiorentina arriva la contestazione dei tifosi verso i due centrocampisti