Lo smartphone da gaming Black Shark 2 sarà lanciato il 23 ottobre

Black Shark - il re degli smartphone da gaming - sta per sbarcare in Europa : Manca davvero poco allo sbarco in Europa di Black Shark, lo smartphone da gaming di Xiaomi, con la sua scheda tecnica impressionante. L'articolo Black Shark, il re degli smartphone da gaming, sta per sbarcare in Europa proviene da TuttoAndroid.

Ecco Razer Phone 2 : la nuova versione dello smartphone pensato per il gaming mobile : Razer, una delle aziende leader nel lifestyle gaming, annuncia il Razer Phone 2, uno smartPhone che punta a rivelarsi l'essenza di prestazioni premium e mobile gaming.Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale:Dopo aver dato vita alla categoria di telefoni per il gaming con il primo Razer Phone nel 2017, l'azienda ha ulteriormente alzato l'asticella per supportare il mondo degli e-sport su mobile e l'intrattenimento "on the go".Read more…

Offerte eBay della settimana : gaming - smartphone - fotografia e iPhone ricondizionati! : In questo articolo, aggiornato settimanalmente, andremo a riportarvi quelli che sono considerati “gli imperdibili eBay“, ovvero tutte le Offerte eBay della settimana. I dispositivi sono davvero tantissimi e non è difficile trovare prezzi anche minori di Amazon. leggi di più...

ROG Phone - lo smartphone da gaming di Asus arriva in Italia a fine ottobre : Asus ha oggi annunciato l’arrivo in Italia del ROG Phone, il suo smartPhone pensato per il gaming presentato pochi mesi fa a Taiwan in occasione del Computex. Il ROG Phone si presenta con una scheda tecnica da vero top di gamma a come il SoC (System on Chip) Snapdragon 845 che integra una CPU octa core in grado di offrire una frequenza massima di 2,96GHz ed una GPU Adreno 630, associato a 8GB di RAM e 128GB di memoria, e ...

ASUS ROG Phone : ecco quando sarà disponibile in Italia lo smartphone ad alte prestazioni progettato per il mobile gaming : ASUS Republic of Gamers (ROG) annuncia oggi la disponibilità sul mercato Italiano dell'attesissimo ASUS ROG Phone, il rivoluzionario smartPhone da 6 pollici ad alte prestazioni progettato per il mobile gaming. Caratterizzato da puro DNA ROG e alimentato dalla piattaforma mobile octa-core più veloce al mondo, Qualcomm Snapdragon 845, con 2,96GHz e GPU Qualcomm Adreno ottimizzata per il gaming, ROG Phone infrange tutte le regole per andare dove i ...

LightInTheBox : sconti speciali sugli accessori da gaming per smartphone! : LightInTheBox è un sito online cinese – forse ancora meglio conosciuto per la sua applicazione per smartphone – che ha riscosso grande successo grazie alla grande quantità di prodotti in vendita e, neanche a dirlo, leggi di più...

Asus ROG Phone ha personalità tra gli smartphone da gaming (video anteprima) : Abbiamo avuto occasione di avere tra le mani il nuovo Asus ROG Phone, dotati di tutti i suoi accessori aggiuntivi, durante IFA 2018 di Berlino. Ecco le nostre prime impressioni sul prodotto, con tanto di video anteprima. L'articolo Asus ROG Phone ha personalità tra gli smartPhone da gaming (video anteprima) proviene da TuttoAndroid.

Honor Play - lo smartphone economico per il gaming : Berlino – Honor Play è ufficiale come nuovo gaming smartphone alle caratteristiche di buon livello e dal prezzo abbordabile che la società cinese ha ufficializzato a Ifa 2018 di Berlino. Come si può intuire dal nome si tratta di uno dispositivo pensato per sfruttare appieno hardware e software in campo videoludico. Il tutto, grazie a una combinazione di elementi come un ampio schermo protetto da speciale pellicola, il performante ...