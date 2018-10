Lino Guanciale | ' Sono quindici mesi che giro fiction ininterrottamente'

Lino Guanciale : 'La situazione si complica quando spunta un terzo incomodo' : Lino Guanciale ha concesso un'intervista al settimanale 'Di Più' in cui ha avuto modo di parlare del ritorno de 'L'Allieva' [VIDEO]. In questa serie l'attore avezzanese è protagonista insieme con Alessandra Mastronardi alla quale è legato da un rapporto di amicizia. La seconda stagione della fiction prende il via giovedì 25 ottobre e vede l'arrivo di nuovi protagonisti. Un esempio si ritrova in Giorgio Marchesi, attore noto per aver lavorato in ...

Non dirlo al mio capo - dubbi sulla terza stagione : Lino Guanciale non sarebbe favorevole : Giovedì 18 ottobre andra' in onda la sesta ed ultima puntata della seconda stagione di Non dirlo al mio capo. La Rai, al momento, non ha fatto trapelare nulla circa la realizzazione di una terza edizione della fiction che vede come protagonisti Lino Guanciale e Vanessa Incontrada. Quest'anno la serie televisiva ha preso il via nel mese di settembre, riscuotendo un buon successo di pubblico [VIDEO]. Dunque, se si tenesse conto esclusivamente ...

Lino Guanciale conferma : “Dopo L’Allieva 2 e La Porta Rossa 2 - basta fiction”. Un addio o una lunga pausa? : Dopo Non Dirlo al Mio Capo 2, Lino Guanciale torna con L'Allieva 2, su Rai1 dal 25 ottobre. La seconda stagione della fiction basata sulla saga letteraria di Alessia Gazzola andrà in onda dal 25 ottobre con sei serate consecutive. Alla fine del primo ciclo di episodio, Claudio (Guanciale) aveva dichiarato ad Alice (Alessandra Mastronardi) il suo amore. Lei, divisa tra il reporter Arthur e il sentimento per il il dottor Conforti, sceglie di ...

Lino Guanciale sbotta sui social : “La prossima risposta non sarà così educata” : Lino Guanciale è bello e caro ma quando uno continua ad insistere alla fine fa perdere la pazienza anche ai santi. Questa volta è toccato proprio all’attore di Non dirlo al mio capo 2, e non solo. Tra una ripresa e l’altra de La Porta Rossa 2, l’attore ha preso parte ad un evento benefico ma anche questo lo ha fatto prendere di mira da parte degli haters. Lino Guanciale sbotta SUI social Pubblicando la sua foto in barca, Lino ...

Lino Guanciale riceve il 'Premio Pino Passalacqua' da Elena Sofia Ricci : Durante l'edizione del Castiglione Cinema-RdC, Lino Guanciale ha ottenuto un premio importante riservato agli attori di successo [VIDEO]. L'artista abruzzese ha ricevuto il Premio Pino Passalacqua intitolato al regista che ha avuto un ruolo di rilievo nella sua formazione. Il protagonista della fiction L'Allieva è stato allievo del maestro Passalacqua presso la scuola Silvio D'Amico. Anche Elena Sofia Ricci era molto legata al regista definito ...

Anteprima L’Allieva 2 - Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi : “Alice e Claudio - ancora odio e amore” (video) : In attesa de L'Allieva 2, Rai1 ha divulgato uno speciale video dedicato alla seconda stagione della fiction. Gli attori Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi, insieme alla new entry Giorgio Marchesi, raccontano cosa aspettarsi dai nuovi episodi e parlano del rapporto tra loro. Dopo aver pubblicato il promo, la rete ammiraglia ha confermato che la seconda stagione arriverà dal 25 ottobre. La Mastronardi ha dichiarato che tra Alice e Claudio ...

Promo de L’Allieva 2 su Rai1 - Alice tra due uomini : Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi tornano dal 25 ottobre (video) : Finalmente è stato mostrato il Promo de L'Allieva 2 su Rai1. I nuovi episodi saranno trasmessi dal 25 ottobre, al termine della messa in onda di Non Dirlo al Mio Capo 2, e poi per sei giovedì consecutivi. Alessandra Mastronardi veste nuovamente i panni di Alice Allevi, la goffa ma intuitiva allieva di medicina legale. Nel finale della prima stagione, la nostra protagonista ha rifiutato la proposta di Arthur di andare insieme a Parigi, ...

Lino Guanciale e Vanessa Incontrada : il rapporto dopo Non dirlo al mio capo : Vanessa Incontrada racconta il suo collega Lino Guanciale Lino Guanciale e Vanessa Incontrada sono i protagonisti di Non dirlo al mio capo, fortunata serie di Rai 1 giunta alla seconda stagione. Vanessa raconta al settimanale Vero l’uomo e l’artista fantastico che è Lino Guanciale. Di lui Vanessa dice: ” Eccezionale! Oltre che un uomo fantastico, da sposare”. […] L'articolo Lino Guanciale e Vanessa Incontrada: il ...

Lino Guanciale a OffStage tra gli inizi nel rugby - da Woody Allen a La Porta Rossa : “E pensare che non volevo fare tv” (video) : Lino Guanciale a OffStage racconta i suoi inizi nel mondo del rubgy. Attore poliedrico e artista impegnato, l'interprete di Enrico Vinci in Non Dirlo al Mio Capo 2 (ora in televisione su Rai1) svela come lo sport sia stato il suo trampoLino di lancio. Intervistato da Carla Signoris nella puntata del 2 ottobre, ha dichiarato: "Ho cominciato a giocarci quando avevo 11 anni, poi ho smesso a 20, quando sono entrato in accademia. È uno sport dove ...

Un inedito Lino Guanciale si racconta a OffStage - il 2 ottobre puntata dedicata all’attore di Non Dirlo al Mio Capo : Lino Guanciale si racconta a OffStage, programma di Rai Movie condotto da Carla Signoris. Ogni martedì, in seconda serata, dal Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, l'attrice e conduttrice dialoga con gli attori più amati del nostro cinema, tra cui Alessandro Borghi, Paola Cortellesi, Carolina Crescentini, Vinicio Marchioni, Jasmine Trinca e ovviamente Guanciale, che raccontano le loro esperienze davanti agli studenti di recitazione del ...

Lino Guanciale sex symbol? L’attore di Non Dirlo al Mio Capo 2 parla di sé e di Vanessa Incontrada : Lino Guanciale è uno degli attori più amati in televisione. Attualmente è su Rai1 con la seconda stagione della fiction Non Dirlo al Mio Capo, la cui terza puntata è stata trasmessa ieri sera. Il mese prossimo invece l'attore tornerà a vestire i panni di Claudio Conforti ne L'Allieva 2, mentre nel 2019 lo vedremo ancora nel ruolo di Cagliostro nei nuovi episodi de La Porta Rossa. Intervistato da "Nuovo", Guanciale ha parlato della sua vita ...

Lino Guanciale e l’ex fidanzata Antonietta Bello si sono rivisti : Lino Guanciale e il nuovo rapporto con l’ex fidanzata Antonietta Bello Lino Guanciale e Antonietta Bello di nuovo insieme. A beccarli il settimanale Nuovo, che ha immortalato i due attori fuori da un cinema romano. Nessun ritorno di fiamma, Lino e Antonietta sono rimasti amici. “Il nostro rapporto è Bello pure ora”, ha detto l’attore […] L'articolo Lino Guanciale e l’ex fidanzata Antonietta Bello si sono ...