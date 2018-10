L' Antitrust contro Ryanair | Non è giusto pagare di più per il bagaglio a mano

Codacons : "Nuova indagine Antitrust contro Ryanair" : L'Antitrust, accogliendo l'esposto presentato dal Codacons, ha aperto un nuovo procedimento istruttorio su Ryanair , coinvolgendo stavolta anche la compagnia aerea Wizzair. Lo comunica il Codacons, ...

L'Antitrust Ue ancora contro Alitalia : Marcello Astorri C'è un nuovo problema per Alitalia. Alla commissaria europea alla Concorrenza, Margrethe Vestager, non è piaciuta la decisione dell'azienda di aprire una nuova lounge a Fiumicino, in ...

L'Antitrust contro Panzironi : le sue diete miracolose in tv sono pubblicità ingannevole : Quegli integratori non funzionano e promuoverli non è fare informazione ma pubblicità. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato stanga con due sanzioni che insieme valgono più di mezzo ...

Fornai contro supermercati : l'Antitrust indaga sulla 'guerra del pane' | : l'Antitrust apre sei istruttorie per verificare le denunce dei fornitori, a cui sarebbe stato imposto l'obbligo di ritirare e smaltire a proprie spese i prodotto invenduti nei punti vendita della ...

L'Antitrust contro i supermercati sul reso del pane invenduto : "Vessati i piccoli fornai" : MILANO - L'Antitrust accende un faro sui grandi supermercati - Coop Italia, Conad, Esselunga, Eurospin, Auchan e Carrefour - per verificare se abbiano adottato un comportamento sleale e 'vessatorio' ...

Trump verso ordine esecutivo contro Google e Facebook su violazione Antitrust : Che i rapporti fra Donald Trump e la Silicon Valley non fossero idilliaci lo si sapeva da tempo. Sin dai giorni della campagna elettorale per le presidenziali, che videro le big della tecnologia ...

Antitrust contro Sky e DAZN : "Possibili violazioni dei diritti dei consumatori" : L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato comunica di aver avviato due procedimenti istruttori nei confronti dei due operatori

Istruttoria Antitrust contro Sky e i trucchi di Dazn sul silenzio-assenso : Il Garante della Concorrenza e dei consumatori , comunemente chiamato Antitrust, ha avviato su segnalazione di singoli consumatori e di due associazioni due istruttorie per presunte pratiche ...

Istruttoria Antitrust contro Sky e Dazn «Pratiche commerciali scorrette» : «Possibili violazioni dei diritti dei consumatori. La condotta di Sky avrebbe indotto a rinnovare l’abbonamento nell’erroneo convincimento che l’offerta non fosse mutata»

Serie A - l’Antitrust contro Sky e Dazn : “Pratiche commerciali scorrette - possibili violazione dei diritti dei consumatori” : Sky Italia e Dazn finiscono nel mirino dell’Antitrust. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato annuncia di avere avviato, su segnalazione di singoli consumatori e di alcune associazioni di consumatori, due procedimenti istruttori per “presunte pratiche commerciali scorrette e possibili violazioni dei diritti dei consumatori” nei confronti di Sky Italia e le due società del Gruppo Perform, con nome commerciale Dazn, per la ...