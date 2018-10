La manina di Di Maio spinge in alto lo spread

Chi è la "manina" denunciata da Di Maio. Il M5s ora grida al complotto : Una "manina" ha modificato il testo del decreto fiscale, collegato alla manovra, inserendo delle norme sul condono e lo scudo fiscale per i capitali all'estero prima di inviarlo al Quirinale. L'accusa choc arriva direttamente dal vicepremier e leader dei 5 stelle, Luigi Di Maio che, durante la registrazione di Porta a Porta, annuncia che oggi presenterà una denuncia in procura. Non solo. Il ministro dello Sviluppo e del Lavoro avverte: se il ...

Manovra - la 'manina' denunciata da Luigi Di Maio è di Fabrizia Lapecorella : Di certo il testo è frutto del lavoro della Direzione generale Finanze che dipende direttamente dal ministro dell'Economia Giovanni Tria . I funzionari del Mef, però, assicurano di aver solo eseguito ...

Di Maio e la “manina” - proviamo a capirci qualcosa : Il capo del M5S ha cercato di bloccare il decreto fiscale dicendo clamorosamente che il testo era stato manipolato, ma si è subito scoperto che non era vero The post Di Maio e la “manina”, proviamo a capirci qualcosa appeared first on Il Post.

Scontro M5S-Lega - perchè Di Maio ha parlato di 'manina' : Roma, 18 ott. (askanews) – “Venerdì torno a Roma, venerdì si chiude. Noi abbiamo approvato un testo in Consiglio dei ministri e il testo deve essere quello”: lo ha detto ai cronisti il presidente del consiglio Giuseppe Conte, rientrando in albergo dopo la cena di lavoro con i capi di Stato e di governo dell’Unione europea e cercando di chiudere la polemica scoppiata dopo le denunce del vicepremier Luigi di Maio su presunte modifiche al testo ...

Di Maio e la "manina" - il precedente del dl dignità : Ma da quell'episodio è nato uno scontro con il Ministero dell'Economia culminato qualche giorno prima dell'approvazione della nota di aggiornamento del Def con un attacco frontale ai tecnici . ' Ci ...

Caos su condono : Di Maio denuncia 'manina'. Lega : Noi non c'entriamo : Roma, 17 ott., askanews, - Il condono fiscale provoca il Caos nel governo e tra palazzo Chigi e Quirinale. Il vice-premier Luigi Di Maio va in trasmissione a 'Porta a porta' e rinnega parte delle ...

L'ossessione di Di Maio per la 'manina'. : Se non è la manina politica del Carroccio toccherà un nuovo capro espiatorio al Mef, che già si è preso gli insulti e le minacce di Casalino che facevano ostruzionismo sul finanziamento della Manovra.

L'ossessione di Di Maio per la “manina” : C'era quella dietro la vicenda del master in America (tarocco) di Rocco Casalino. Che lui sosteneva essere del nostro Luciano Capone. Poi quella – forse di Boeri, dicevano – che ha manomesso la relazione tecnica del “decreto dignità” inserendo la cifra di 8 mila disoccupati. L'ultima “manina” che co