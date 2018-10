Il ponte più lungo del mondo sta per essere inaugurato in Cina

Martedì inaugurazione ponte più lungo del mondo Cina-Hong Kong : Hong Kong, 18 ott., askanews, - Martedì si terrà la cerimonia inaugurale del ponte più lungo del mondo, destinato a collegare Hong Kong, Macao e la Cina. Un progetto partito nel 2009, funestato da problemi di budget, corruzione, morti sul lavoro e vari ritardi e che è ancora avvolto dal segreto. ...

ponte Morandi - Toti : tutto se più veloce : 19.39 "Se per la demolizione si può fare più velocemente con Autostrade ben venga. Sono d'accordo con tutto ciò che può accelerare la ricostruzione". Così il governatore ligure, Toti, sulla questione del Ponte Morandi crollato il 14 agosto causando 43 morti. "Ad Autostrade avrei chiesto un risarcimento in forma specifica e di fungere da appaltatore per i lavori,l'unica cosa che ho chiesto, fin dall'inizio al governo e chiedo oggi al ...

Arriva il pontedera - a febbraio nell'ora più buia quell'abbraccio tra granata e amaranto : Arezzo e Pontedera si trovano nuovamente di fronte a distanza di quasi otto mesi. L'ultimo precedente è quello del 18 febbraio 2018 . La partita, come tutte quelle disputate a Pontedera, fu nel segno ...

Crollo ponte - Toti alla Camera chiede più risorse : Per finanziare gli indennizzi alle imprese in grave crisi. Entro fine mese potrebbe sbloccarsi un'altra emergenza: gli sfollati potranno ritornare nelle loro case per al massimo sei ore -

ponte Morandi - Antitrust : “Ok esclusione di Autostrade”. Concessionaria : ‘Pronti a fare molto di più - ma governo non vuole’ : L’esclusione di Autostrade dalla ricostruzione del Ponte Morandi, decisa nel decreto Genova, è “giustificata” sotto il profilo della concorrenza. Non lo è, invece, quella di tutti gli altri concessionari. È questo il parere della Autorità garante della concorrenza e del mercato, intervenuta in commissione Trasporti nel corso delle audizioni relative al provvedimento adottato dal governo dopo il crollo del viadotto Polcevera nel ...

ponte Morandi : Toti - dl Genova andrà cambiato - serve qualche risorsa in più : Roma, 5 ott. (AdnKronos) - "Ci siamo confrontati con il governo in modo schietto, il commissario Bucci arriva dopo alcune riflessioni che abbiamo fatto anche sulla conversione del decreto in legge, che andrà leggermente cambiato perché in certi passaggi non convince e c’è bisogno di qualche risorsa

ponte Genova - Conte : Bucci commissario figura più idonea : 'Rivolgo un pensiero ai genovesi e alla città ferita dal tragico crollo del Ponte Morandi. Da quel giorno non abbiamo smesso di lavorare per garantire il pieno ritorno alla normalità e sono lieto di ...

ponte Genova - Gemme più lontano da ruolo di Commissario per la ricostruzione : Resta un rebus la nomina del Commissario per la ricostruzione del Ponte Morandi di Genova , crollato lo scorso 14 agosto . Sembra infatti che un'ala della maggioranza al Governo capeggiata dal ...

ponte Morandi - indagini più “tecniche” : Il Politecnico di Milano in una relazione avvertì di un indebolimento fino al 20% degli stralli, ma c’è l’ipotesi che si attese per poi scaricare i costi sui pedaggi

Genova - Casellati : mondo politico e istituzionale indichi via più rapida per costruzione del nuovo ponte - : 'Ho sempre Genova nella mente e nel cuore. Soprattutto in queste ore, in cui mi auguro si materializzi una risposta importante ed efficace alla ferita ed al dolore della città, soprattutto al suo ...

Valtellina - in cinquemila sul «ponte nel cielo» - il ponte tibetano più alto d'Europa : Il ponte tibetano più alto d'Europa si prepara a diventare anche quello più postato sui social. Oltre cinquemila persone lo hanno attraversato nel fine settimana, e a meno di 48 ore dall'inaugurazione ...

Arriva in Valtellina il “ponte del Cielo” - un’esperienza da brividi per l’attraversamento più alto d’Europa : E’ stato inaugurato sabato pomeriggio a Tartano (Sondrio) il ponte tibetano più alto d’Europa. Il ‘Ponte nel cielo’ collega la località Campo Tartano, fra le Orobie in Valtellina, ai maggenghi di Frasnino. L’idea di questa passerella (lunga 234 metri) per agevolare il lavoro degli alpeggiatori è nata nel 2016 ed ora è divenuta realtà, come ha spiegato Renato Bertolini, il presidente del ‘Consorzio Pustarèsc’, ente ...

Valtellina - inaugurato a Tartano il ponte tibetano più alto d'Europa - : Il ponte nel cielo, che dal 22 settembre collega i due versanti della Val Tartano, raggiunge i 140 metri di altezza ed è lungo 234 metri: è stato pensato per agevolare il lavoro degli alpeggiatori ma ...