Da dopodomani a Mestre screening cardiologici gratuiti per tutti i cittadini

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Riparte il Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare, “Truck Tour Banca del Cuore 2018”, promosso dalla Fondazione per il Tuo Cuore – HCF Onlus dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, di Rai – Responsabilità Sociale e di Federsanità-ANCI. Da sabato 20 a lunedì 22 ottobre dalle ore 9 alle ore 19 un Jumbo Truck appositamente allestito si fermerà per tre giorni a Piazza Alfonso Coin per offrire ala possibilità di sottoporsi ad unocardiologico gratuito. Nello specifico, durante le giornate di manifestazione saranno offerti gratuitamente:di prevenzione cardiovascolare comprensivo di esame elettrocardiografico earitmico; una stampa dell’elettrocardiogramma coni valori pressori e ...