Concorsi Esercito truccati | 15 arresti

Blastingnews

: #EsercitoItaliano 185° Reggimento Ricognizione Acquisizione Obiettivi “Folgore” attività addestrativa di ricognizio… - Esercito : #EsercitoItaliano 185° Reggimento Ricognizione Acquisizione Obiettivi “Folgore” attività addestrativa di ricognizio… - Pupugnao : Concorsi truccati: 15.000 euro per entrare nell’esercito - AssicurazioniAt : Concorsi truccati: 15.000 euro per entrare nell’esercito -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) 2 Una operazione dei militari della Guardia di Finanza VIDEO ha sgominato un giro di affari su presuntiper accedere alle forze armate e alle forze dell'ordine. È accaduto a Napoli, dove grazie ad un blitz sono state predisposte 14 misure di custodia cautelare e l'arresto dietro le sbarre di un ingegnere, anch'egli resosi colpevole di aver favorito l'ingresso con i quiz. Fra gli indagati c'è anche Luigi Masiello, generale dell'italiano in pensione, su cui ricadono la maggior parte delle responsabilita'. Iper le forze armate del 2016 eranoTutto parte dalla denuncia di un ragazzo VIDEO del 19 febbraio 2016, a cui il generale Luigi Masiello in persona ha proposto di pagare una cifra esorbitante per poter comprare i risultati del quiz indetto dal concorso per allievo maresciallo nell'Arma dei carabinieri, ed entrare ...