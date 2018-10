Solo 44% italiani voterebbe per restare nell' Ue contro 66% europei

Ue : Eurobarometro - in caso di referendum Solo 44% italiani voterebbe per restare - 32% indecisi - 24% per uscita : In caso di referendum sull'uscita dall'Ue, solo il 44% degli italiani voterebbe per restare, contro il 66% degli intervistati europei. Lo rivelano gli ultimi dati dell'Eurobarometro. L'Italia è il ...

Unione europea - in caso di referendum Solo il 44% degli italiani voterebbe per restare : la percentuale più bassa d’Europa : In caso di referendum sulla falsariga di quello della Brexit, solo il 44% degli italiani voterebbe per restare nell’Ue. E’ il dato peggiore tra quelli registrati nei 28 Paesi membri da un sondaggio Eurobarometro, secondo cui la media europea dei cittadini orientati al “remain” è del 66% e anche in Gran Bretagna oggi il 53% si dichiara favorevole a rimanere nell’Unione. Anche la percentuale degli indecisi, tra gli ...

