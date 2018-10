Skoda Kodiaq GT - La Suv coupé debutta in Cina

quattroruote

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Con quasi un mese d'anticipo sul Guangzhou Motor Show (16-25 novembre) laha svelato i primi dettagli dellaGT, la versionedella Sport Utility boema. Il Salone cinese ospiterà il debutto al pubblico della Suv, durante il quale verranno presumibilmente svelati anche gli interni della vettura insieme ad altri dati, come la data di lancio sul mercato e le prestazioni.Tutta nuova dietro e più compatta. Lunga 4,63 metri, 7 cm in meno della, la GT riprende l'estetica dal modello da cui deriva, evolvendo principalmente la porzione posteriore. Un nuovo montante C, nettamente più inclinato e sportivo, snellisce la coda della vettura abbinandosi a dettagli estetici esclusivi che spaziano dal paraurti con scarichi integrati agli inediti gruppi ottici a Led che, richiamandosi ai fari del modello originale, ne hanno evoluto le forme. Confermata, invece, la ...