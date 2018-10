Renzi vs Floris | “Io non sono al governo | commentiamo quegli altri” “Si discute sua

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Battibecco serrato a Dimartedì (La7) tra il senatore Pd, Matteo, e il conduttore del talk show politico, Giovanni. L’ex presidente del Consiglio stronca la manovra delgialloverde: “Favorisce gli speculatori e non aiuta le famiglie e i lavoratori. Queste misure ci avvicinano molto di più al Venezuela che alla Germania. Ricordo che noi, quando eravamo al, non abbiamo promesso la luna. Non ho detto, come Di Maio: “Aboliremo la povertà!”. Mi stupisco, peraltro, che non l’abbiano ricoverato, perché per uno che dice una cosa del genere io avrei chiamato il 118 e l’ambulanza”.fa le pulci a molti punti della manovra, tra i quali il reddito di cittadinanza: “Io non do i soldi a chi sta sul divano. Io voglio dare i soldi a chi lavora e a chi non arriva alla fine del mese. Unione Europea? Io non ho dato dell’”ubriaco” nemmeno a chi era ubriaco davvero e vi ...