Rc auto | niente tariffa unica ma arrivano sconti per la Campania

Aperta un'inchiesta sul mortale della 71. Niente autopsia : martedì il funerale di Alessandro Nanni : E' stata Aperta un'inchiesta sull'incidente che ha causato il ferimento di tre persone , sono tutte gravi ma non in pericolo di vita, e la morte di Alessandro Nanni , il 39enne spentosi all'alba lungo ...

Sky TG24 invita il fisico Carlo Rovelli e precisa : "niente donne - un uomo scienziato è più autorevole" : Figuraccia per Sky TG 24, peraltro in un periodo storico particolarmente delicato e attento alla parità di genere. Il noto telegiornale ha infatti deciso di invitare il fisico Carlo Rovelli nel corso delle trasmissioni della mattinata di domani, 3 ottobre, per discutere delle ultime controverse dichiarazioni di Alessandro Strumia del CERN di Ginevra. Peccato soltanto che l'invito si sia trasformato in un grosso scivolone, almeno a ...

Amazon guarda al futuro - tremila nuovi negozi "automatizzati" : spesa con l'app e niente code : Oggi sono quattro gli AmazonGo aperti, tre a Seattle e uno a Chicago. Il colosso di Bezos prevede di aprirne entro il 2021...

Ponte Morandi - 2 decreti legge : niente gara europea e addio concessione/ Ultime notizie - governo vs autostrade : Crollo Ponte Morandi, pronto il decreto "Salva Genova": Ultime notizie, governo diviso. M5s vuole esautorare Autostrade, Lega preferisce interventi a sostegno della città(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 08:55:00 GMT)

Ponte - due decreti per far fuori autostrade Niente gara europea e via la concessione : Genova - Piazza pulita. Questo è il messaggio che i capi dei Cinque Stelle vogliono concretizzare - a tutti i costi e al più presto - nella gestione del dopo-tragedia a Genova. E dunque, fuori Autostrade da tutta la rete nazionale e di nuovo fuori Autostrade - e dentro i prescelti dal governo - per la ricostruzione del Ponte. Due procedure brusche e plateali, complicate, anzi piene di tranelli e rischi boomerang. Ecco perché dietro le quinte si ...

Due decreti per far fuori autostrade Niente gara europea e via la concessione : La doppia mossa del governo per ripararsi dai ricorsi. I lavori di ricostruzione saranno assegnati a Fincantieri |

Due decreti per far fuori autostrade : niente gara europea e via la concessione : La doppia mossa del governo per ripararsi dai ricorsi. I lavori di ricostruzione saranno assegnati a Fincantieri |

Niente autopsia sulla donna investita - fissati i funerali : NOVI LIGURE - Il pubblico ministero non ha disposto l'autopsia sul corpo di Maria Luisa Traverso, la donna investita venerdì in viale della Rimembranza a Novi Ligure . Già fissati quindi i funerali, ...

Salute - anche a Giovinazzo vaccini obbligatori per iscriversi a scuola 'Niente autocertificazioni' : Il sindaco di Giovinazzo , Bari, , Tommaso Depalma , in qualità di autorità sanitaria locale e di responsabile della tutela della Salute pubblica dei propri cittadini, ha emesso un'ordinanza con la ...

Gli sfollati di Genova non si fidano di autostrade : "Non firmiamo niente - vogliamo prima capire" : Sono già alcune decine i cittadini sfollati da via Porro, a causa del crollo di ponte Morandi, che da ieri pomeriggio si sono avvicendati al "punto di contatto" aperto da Autostrade presso la scuola Caffaro, in via Gaz, non lontano dal varco nord della zona rossa di via Fillak. Si tratta di uno dei due sportelli attivati per fornire informazioni sui primi contributi legati al fondo aperto dalla società. L'altro si trova al centro ...

"Niente donne in curva Nord". Identificati gli autori del volantino laziale : ... come prendiamo le distanze da quei laziali che non si ricordano che sono stati messi al mondo da una donna'. Suor Paola: 'In curva ci andrò io' 'E assurdo dire che le donne non possono andare in ...

Toninelli : "E' conveniente nazionalizzare autostrade" | Giorgetti frena : "Non mi convince" : Il viadotto è pericolante: potrebbe essere concesso entro breve il dissequestro dell'area per poi procedere all'abbattimento. Il ministro dei Trasporti annuncia il piano speciale per revocare la concessione ad Autostrade e statalizzarla.

Crollo Genova - Toninelli : 'E' conveniente nazionalizzare autostrade' - Giorgetti : 'Non mi convince' : "L'eventuale nazionalizzazione di Autostrade sarebbe conveniente: ricavi e margini tornerebbero in capo allo Stato attraverso i pedaggi, da utilizzare per rafforzare qualità dei servizi e sicurezza ...

Toninelli : "Nazionalizzazione di autostrade sarebbe conveniente" : Danilo Toninelli, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, è tornato sul crollo del ponte di Genova. Non cambia la linea del governo a giudicare dalle parole rilasciate dall’esponente grillino all’edizione odierna del Corriere della Sera: si va avanti sulla revoca delle concessioni ad Autostrade. "L'eventuale nazionalizzazione di Autostrade sarebbe conveniente: ricavi e margini - insiste il ministro - tornerebbero in capo allo Stato ...