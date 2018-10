Pisa | il rettore della Normale denuncia | Impossibile promuovere le donne

Pisa - il rettore della Normale denuncia : “Impossibile promuovere donne. Contro di loro calunnie e insulti diffusi ad arte” : “Ogni volta che si tratta di valutare o proporre il nome di una donna per un posto da docente, si scatena il finimondo“. La denuncia arriva dal rettore dell’Università Normale di Pisa Vincenzo Barone che, in un’intervista a Il Giorno, racconta come sia difficile promuovere le donne nello storico ateneo. “Preparazione, merito e competenze“, spiega Barone, “dovrebbero essere i soli criteri per valutare un ...

Il rettore della Normale di Pisa sul gender gap che colpisce le docenti : È il segreto di Pulcinella: fare carriera, per una donna, è decisamente più complicato che per un uomo. Ma in Italia, che è il paese dei panni sporchi che si lavano in famiglia, finché qualcuno non trova il coraggio di raccontare le cose per filo e per segno, facciamo finta di non sapere. Il caso più recente è quello di Vincenzo Barone, rettore della Normale di Pisa che, in un’intervista a Qn denuncia: “Ogni volta che si tratta di valutare o ...

“Impossibile far fare carriera alle donne”/ Vincenzo Barone - rettore della Normale di Pisa : “Scoppiano guerre” : Vincenzo Barone, rettore della Normale di Pisa: “Impossibile far fare carriera alle donne. Scoppiano guerre di veleni”. La denuncia choc alla vigilia dell'anno accademico. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 12:00:00 GMT)

La rivelazione choc del rettore della Normale di Pisa : “Far fare carriera alle donne è impossibile” : Vincenzo Barone ha raccontato cosa succede quando si discute di far avanzare di carriera una docente: "Se succede si scatena una guerra di veleni. Sulle donne insulti e calunnie. Si parla di tutto, meno che di preparazione, merito e competenze".Continua a leggere

Vincenzo Barone - rettore della Normale di Pisa : "Impossibile promuovere le donne" : promuovere le donne è impossibile". Alla vigilia dell'apertura dell'anno accademico, è questa la denuncia che fa il rettore della Normale di Pisa, Vincenzo Barone, in un'intervista al Quotidiano Nazionale.Ogni volta che si tratta di valutare o proporre il nome di una donna per un posto da docente, si scatena il finimondo. Si parla di tutto, meno che di preparazione, merito e competenze, che dovrebbero essere i soli criteri per ...