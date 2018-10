NBA | Jimmy Butler è pronto al ritorno | ' DeRozan | stiamo arrivando'

NBA – Il proprietario dei Timberwolves : “capisco Thibodeau - ma Jimmy Butler va ceduto” : Glen Taylor, proprietario dei Timberwolves, ha detto la sua sulla trade riguardante Jimmy Butler: nonostante la volontà di coach Thibodeau, il giocatore deve essere ceduto Jimmy Butler non sarà più un giocatore dei Timberwolves. Nonostante la trade con Miami, già fatta e finita, sia saltata dopo una clamorosa telefonata fra Pat Riley e coach Thibodeau (finita con irripetibili insulti), nonostante Butler sia tornato ad allenarsi, spaccando ...

NBA - Jimmy Butler è rimasto a Minnesota : ecco perché : Un fulmine a ciel sereno. La richiesta di trade di Jimmy Butler, datata 18 settembre, aveva scosso Minneapolis. Caso raro per una vicenda di casa Wolves, non esattamente il primo pensiero in città, ...

NBA – Già scambiato e separato in casa - ma Jimmy Butler sarà in campo con i Timberwolves all’esordio : Nonostante la richiesta di cessione, lo scambio con gli Heat saltato all’ultimo secondo e le liti in allenamento, Jimmy Butler sarà in campo con i Timberwolves all’inizio della stagione Quello che sta accadendo ad inizio stagione in casa Timberwolves é paradossale. Dopo aver chiesto a gran voce la cessione, Jimmy Butler, rimasto ad oggi ancora in Minnesota rischia di diventare un problema serio per la franchigia. Dopo aver ...

NBA - i Miami Heat sempre più vicini a Jimmy Butler : lo scoglio è Bam Adebayo : Miami " Estate noiosetta quella degli Heat. Le uniche vere notizie sono state le cartelle cliniche di Dion Waiters e James Johnson , operati rispettivamente alla caviglia e di ernia, , l'annuncio del ...

Mercato NBA - Minnesota Timberwolves : le 5 trade possibili per Jimmy Butler : Minnesota Timberwolves e Jimmy Butler pronti al divorzio, non resta che scegliere quale offerta accogliere per lasciarsi definitivamente Minnesota Timberwolves alle prese con la tanto agognata cessione di Jimmy Butler. Il rapporto tra le parti è ormai ai minimi termini dopo le recenti esternazioni della guardia ed ora si lavora solo per capire quale sia la miglior soluzione per entrambi. Sports Illustrated ha delineato una serie di ...

Mercato NBA - Jimmy Butler si avvicina a Miami : Dopo aver espresso il desiderio di essere scambio, Butler potrebbe essere accontentato dai Timberwolves: Miami e Minnesota stanno facendo passi in avanti verso l'accordo

Mercato NBA : Minnesota-Jimmy Butler - continua il tira e molla. Torna in gruppo o viene ceduto? : Sono passate ormai due settimane da quando Jimmy Butler ha reso noto ai Minnesota Timberwolves " e di conseguenza al resto del mondo " il suo desiderio di andarsene il più in fretta possibile. Nel frattempo però il Media Day, il training camp e le prime partite di preseason sono passate, e Jimmy Butler continua a essere ...

Mercato NBA – Houston Rockets su Jimmy Butler : ecco la possibile trade : Houston Rockets interessati a Jimmy Butler: la franchigia texana pronta a fare all-in per puntare al titolo NBA La richiesta ufficiale di cessione, presentata da Jimmy Butler ai Minnesota Timberwolves, è stata come un fulmine a ciel sereno nella tranquillità di ‘Minnie’. L’ex Bulls ha fornito una lista di 3 squadre con le quali vorrebbe essere scambiato, ricevendo però un secco no da coach Thibodeau. Chi invece sembra ...

Mercato NBA – Cleveland Cavaliers sulle tracce di Jimmy Butler : contatto Dan Gilbert-Glen Taylor : Anche i Cleveland Cavaliers interessati a Jimmy Butler: Dan Gilbert, proprietario dei Cavs, è stato visto parlare con Glen Taylor, n°1 dei Timberwolves. Trade in vista? La richiesta ufficiale di cessione, presentata da Jimmy Butler ai Minnesota Timberwolves, è stata come un fulmine a ciel sereno nella tranquillità di ‘Minnie’. L’ex Bulls ha fornito una lista di 3 squadre con le quali vorrebbe essere scambiato, ricevendo ...

Mercato NBA - Coach Thibodeau spegne il telefono : rifiutata ogni richiesta per Jimmy Butler - è incedibile : Jimmy Butler ha chiesto la cessione, ma i Timberwolves non sembrano intenzionati ad accontentarlo: Coach Thibodeau lo ritiene una pedina fondamentale del suo roster Nella giornata di ieri, dopo l'...

NBA – Jimmy Butler e la fidanzata di Karl-Anthony Towns : il clamoroso motivo dietro la cessione? [GALLERY] : clamoroso rumor che intreccia gossip e mercato NBA: alla base della richiesta di cessione di Jimmy Butler ci sarebbe un presunto flirt con Kawahine Andrade, fidanzata di Karl-Anthony Towns Nonostante Jimmy Butler avesse dato il sentore di voler cambiare aria già da tempo, la notizia dell’incontro con coach Thibodeau e la conseguente richiesta ufficiale di cessione ha sorpreso un po’ tutti. Dopo solo un anno, per altro ...

Mercato NBA – Jimmy Butler ha scelto 3 squadre per il suo futuro : si apre uno scenario clamoroso : Dopo aver richiesto ufficialmente la cessione, Jimmy Butler ha scelto 3 squadre alle quali vorrebbe essere scambiato: una in particolare darebbe vita ad uno scenario incredibile Nella giornata di ieri, dopo l’incontro con coach Thibodeau, Jimmy Butler ha ufficializzato la sua richiesta di cessione. L’ex guardia dei Chicago Bulls considera finita la sua permanenza nel Minnesota, si pensa a causa di alcuni contrasti con Karl-Anthony Towns, ...

Mercato NBA – Bomba in casa Timberwolves : Jimmy Butler ha chiesto ufficialmente la cessione! : Notizia clamorosa pronta a cambiare gli equilibri del Mercato NBA: concluso l’incontro fra Jimmy Butler e coach Thibodeau, il giocatore ha chiesto ufficialmente la cessione La notizia era nell’aria da diverso tempo, serviva solo un faccia a faccia chiarificatore, che mettesse nero su bianco la volontà di Jimmy Butler. L’ex Chicago Bulls ha infatti incontrato in giornata coach Thibodeau, per annunciargli la sua volontà di cambiare aria: ...