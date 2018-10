Manovra Governo | caos su pensioni d’oro Ultime notizie “contributo solidarietà” | Tajani

Matteo Renzi contro Di Maio : "Abolire povertà? Da ricovero"/ Ultime notizie : ex premier contro Manovra Governo : Matteo Renzi contro Di Maio: "Abolire povertà? Da ricovero". Ultime notizie: ex premier contro la manovra del Governo Lega-Movimento 5 Stelle, le sue parole a Di Martedì(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 10:35:00 GMT)

Manovra - MISURE GOVERNO E NOVITÀ PENSIONI D’ORO/ Ultime notizie - 4 mld di coperture per Salvini-Di Maio : MANOVRA Economica: le Ultime notizie sulla legge di bilancio e Dl fiscale approvati in CdM. Reddito cittadinanza e Quota 100: NOVITÀ su PENSIONI d'oro, le coperture di Salvini-Di Maio(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 10:10:00 GMT)

Pensioni - Governo dà l'OK alla Manovra e a Quota 100 : Salvini 'Azzereremo la Fornero' : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi martedì 16 ottobre, riguardano l'approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, della nuova Manovra finanziaria per il 2019. Il premier Giuseppe Conte ha orgogliosamente dichiarato che l'esecutivo ha approvato il disegno di legge sul bilancio, oltre che quello sul decreto fiscale, entro i termini previsti. Ora l'invio del testo a Bruxelles per l'esame della Commissione Europea. 'Abbiamo tenuto i ...

Manovra - le spine che il governo giallo-verde rinvia alle Camere : Roma, 16 ott., askanews, - I tagli alla spesa pubblica, la flat tax, il reddito di cittadinanza. Rischiano di essere diversi i nodi che il governo giallo-verde potrebbe aver deciso di non affrontare ...

Spread - mai accaduto in Italia : le banche lasciano solo il governo di Lega e M5s - la strana Manovra d'agosto : Le nostre banche si difendono dallo Spread inguaiano lo Stato Italiano. È il Corriere della Sera a rivelare la strategia occulta degli istituti di casa nostra, che in agosto 'hanno iniziato mostrare ...

Cosa ha deciso il Governo e perché l'Ue non è d'accordo : la Manovra spiegata semplice : Prende forma la manovra 2019 grazie alle indicazioni contenute nel documento programmatico di bilancio che il Governo ha...

SONDAGGI POLITICI/ Manovra Governo - Lega ‘meglio’ del M5s : Reddito Cittadinanza “no priorità” : SONDAGGI elettorali POLITICI, ultime notizie e intenzioni di voto: Governo rallenta dopo Manovra, Lega al 31%, M5s sopra il Pd di 11 punti. Centrodestra unito vale il 43,5%(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 20:45:00 GMT)

Manovra 2019 E RIFORMA PENSIONI CON QUOTA 100/ Opzione donna - la richiesta al Governo sulla proroga : QUOTA 100 e RIFORMA PENSIONI nella MANOVRA 2019. sulla proroga di Opzione donna arriva la richiesta di Orietta Armiliato dopo il video pubblicato da Maria Edera Spadoni(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 19:46:00 GMT)

Manovra - Ufficio parlamentare di bilancio contro il governo : “Nessuna informazione obsoleta dietro la nostra bocciatura” : “Nessuna informazione obsoleta all’origine della mancata validazione del quadro macroeconomico programmatico per il 2019″. A una settimana dalla bocciatura delle previsioni inserite dal governo nella Nota di aggiornamento al Def, l’Ufficio parlamentare di bilancio pubblica un comunicato durissimo contro il governo che nel Documento programmatico appena inviato a Bruxelles sembra attribuire alle “informazioni parziali e ...

Riforma pensioni e Manovra/ Governo : oltre la Quota 100 promessa mantenuta sui vitalizi : Manovra 2019 e Riforma pensioni: con la Quota 100 il Governo comincia a mantenere le promesse sul superamento della Legge Fornero. Intanto va avanti sui vitalizi dei parlamentari(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 17:56:00 GMT)

Manovra - Upb a Governo : no dati obsoleti su mancata validazione : ...'effettuata attraverso il modello di previsione Upb e dei componenti del panel utilizzando variabili esogene e informazioni sulla struttura della Manovra fornite' dallo stesso ministero dell'Economia.

Il governo annuncia sconti sulla Rc auto al Sud nella Manovra. Ma i prezzi potrebbero aumentare al Nord : Tra le tante misure annunciate dal governo nell'ambito della manovra c'è anche uno sconto sulla Rc auto al Sud. Una misura che certo non farà piacere alle compagnie assicurative, che attendono ancora di sapere in che modo l'esecutivo intende raggiungere questo risultato.A fare chiarezza, scrive il Sole24ore, ci penserà il cosiddetto decreto legge omnibus che accompagnerà la manovra. All'interno dovrebbero esserci ...

Juncker : 'La Manovra del governo italiano non è accettabile' : Il popolo italiano comprende bene le cose. Sa che non può spendere più di quanto abbia in cassa. E' un principio di buon senso. Tutto dipenderà dal dibattito che avremo con gli amici del governo ...

La Manovra arriva a Bruxelles : parte il braccio di ferro con il governo : Nel frattempo sviluppa le trattative tecniche con il ministro dell'Economia Giuseppe Tria. Giovedì prossimo Moscovici è atteso a Roma. Il negoziato politico al massimo livello parte già da domani ...