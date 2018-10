KTM 1290 Super Duke GT sulle strade del leggendario Tourist Trophy dell’Isola di Man

sportfair

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) La Casa austriaca ha invitato il plurivincitore del TT Isle of Man Michael Rutter a guidare la nuovaG nella leggendaria Isola di Man La rinnovata KTMGT versione 2019 sarà con tutta probabilità la più sofisticata e performante sport tourer disponibile oggi sul mercato. La GT combina e riunisce le prestazioni fenomenali del motore, la grande maneggevolezza su strada e il rigore dinamico in pista dellaR, trasferite su una moto concepita per divorare chilometri in totale comfort, affrontando percorsi di ogni tipo, con passeggero e bagagli al seguito. Con l’intento di testare a 360° la nuova GT ancor prima del suo arrivo presso le concessionarie ufficiali, KTM ha invitato Michael Rutter, plurivincitore del TT Isle of Man, del Gran Premio di Macao e del Campionatobike Britannico, a guidare la nuova KTMGT – ...