Inter | Matias Vecino si ferma | ansia per il derby col Milan | costretto allo stop?

Che fine ha fatto Matias Almeyda? Esperienze in Italia con Lazio - Parma - Inter : Matias Almeyda, dopo la fine dell’esperienza da calciatore in Italia tra Parma, Lazio, Inter e Brescia, il 26 giugno 2011 è in panchina squalificato quando il River Plate subisce la prima storica retrocessione della sua storia dopo la sconfitta nel doppio confronto con il Belgrano, e il 28 giugno 2011 rescinde il contratto da calciatore diventando l’allenatore dei Millionarios, con i quali vince nel 2012 la Primera B Nacional ...