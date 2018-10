lastampa

: I senza vergogna. Chi aderirà al condono fiscale sarà al riparo dalle norme antiriciclaggio @LaStampa - maldinapoli : I senza vergogna. Chi aderirà al condono fiscale sarà al riparo dalle norme antiriciclaggio @LaStampa - fisco24ore : Proroga in vista dei termini di accertamento per chi non aderirà alla definizione dei processi verbali di constataz… -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Il limite di 100mila euro da sanare attraverso la 'dichiarazione integrativa speciale' va inteso 'per singola imposta e per periodo d'imposta, e comunque non oltre il 30% di quanto già dichiarato'. Lo ...