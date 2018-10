Yakuza 6 | The Song of Life ha venduto oltreoceano come in Giappone

eurogamer

: Sega spiega il successo di #Yakuza6 oltreoceano. - Eurogamer_it : Sega spiega il successo di #Yakuza6 oltreoceano. - 24h_Tecnologia : Yakuza 6: The Song of Life: le vendite in occidente pari a quelle in Giappone: Yakuza 6: The Song of Life ha fatto… - HDblog : Yakuza 6: The Song of Life: le vendite in occidente hanno raggiunto quelle in Giappone -

(Di martedì 16 ottobre 2018)riporta Wccftech, nel recente report annuale condiviso dalla società, Kenji Matsubara, Presidente e COO di SEGA Games Co., Ltd, ha confermato che6: Theofè statoin."In6: Theof, sebbene il personaggio principale sia interpretato dal leggendarioe ambientato a Tokyo e Hiroshima, hatante copiein. In passato, il mercatose ha generato la maggior parte delle vendite di questa serie sebbene abbia elementi che attraggono. Tuttavia, il gioco non è stato sviluppato pensando ai mercati europei e statunitensi. Grazie ai minuziosi sforzi per creare un gioco che i fansi apprezzeranno, il titolo è diventato popolare non solo in, ma ha anche conquistato i fanche lodano il raffinato senso del gioco del titolo. Credo che questo sia il ...