Usa - senza occhio e naso a caUsa del tumore - la cameriera lo caccia : 'Spaventi i clienti' : Una vicenda senza dubbio grave e al contempo triste si è consumata negli Usa, precisamente in South Carolina, dove un uomo di sessantacinque anni, Kirby Evans, oltre a dover fare i conti con un tumore che gli ha fatto perdere il naso e un occhio stravolgendo completamente il suo viso, segnandolo profondamente, si è dovuto sentire umiliato anche dalla cameriera di un negozio che lo ha invitato ad uscire dal locale perché il suo aspetto stava ...

Il governo accUsa la Francia di aver riportato due migranti in Italia senza autorizzazione : Li avrebbe fatti scendere da un furgone a Clavière, sulle Alpi torinesi: la procura di Torino ha aperto un'inchiesta The post Il governo accusa la Francia di aver riportato due migranti in Italia senza autorizzazione appeared first on Il Post.

Caterina Balivo senza parole a Vieni da me. D’EUsanio : “Volevo morire” : Vieni da me: Caterina Balivo ammutolita dopo la confessione della D’Eusanio E’ da poco finita una nuova puntata di Vieni da me di Caterina Balivo. E oggi l’ospite d’eccezione è stata Alda D’Eusanio, la quale è impegnata in queste settimane alla conduzione del programma Vite da copertina in onda dal Lunedì al Venerdì su Tv8. Da Caterina Balivo la donna ha parlato della sua vita privata e lavorativa. E a proposito del ...

Clavière - Viminale accUsa : “La gendarmeria francese scarica migranti in Italia senza autorizzazione” : Un furgone della gendarmeria francese ha superato il confine Italiano per lasciare degli immigrati vicino a una galleria a Clavière, in provincia di Torino. L'episodio, avvenuto lo scorso venerdì, è stato filmato dalla Digos che ha già consegnato il documento alla procura di Torino che, a sua volta ha iniziato le indagini. Salvini: "Non voglio credere che la Francia di Macron utilizzi la propria polizia per scaricare di nascosto gli ...

Usa : uomo senza un occhio e un orecchio allontanato da un negozio per il suo aspetto : Alle volte da ogni parte del mondo arrivano storie che lasciano senza parole e fanno discutere. In South Carolina sta facendo clamore il gesto di una donna che, una volta visto un cliente intento a consumare un pasto lo ha allontanato. Motivo: l'aspetto dell'uomo in viso, dopo che quest'ultimo aveva subito diversi interventi per via di un cancro alla pelle. All'uomo è arrivata la richiesta di coprirsi il viso o allontanarsi Kirby Evans è un uomo ...

October 2018 Update senza pace : la nuova build RTM caUsa errori BSOD : Microsoft sembra essere davvero sfortunata con October 2018 Update almeno per quanto riguarda Windows 10 e adesso non è da escludere un ritardo maggiore del previsto. La nuova build 17134.345, identificata con il codice alfanumerico KB4462919, è stata rilasciata pochi giorni fa per gli Insider con l’obiettivo finale di eliminare i bug segnalati e rilasciarla a breve pubblicamente sotto forma di RTM. Ebbene, se è vero che tale build ha ...

Supernatural 14 debutta negli Usa con “Stranger in a Strange Land” e senza Dean : le anticipazioni sulla nuova stagione : Il gran giorno è arrivato e dopo il debutto di The Flash 5 al martedì, quello di Riverdale 3 al mercoledì, oggi è il Supernatural Day. Sam e Dean (un po' meno quest'ultimo alla luce degli ultimi risvolti dovuti al finale della 13esima stagione) sono pronti a rimettersi a caccia di mostri ed essere sovrannaturali con al fianco ancora Castiel visto che Supernatural 14 debutta oggi negli Usa, su The CW, con la première dal titolo "Stranger in a ...

Brasile - al primo turno Bolsonaro vola e accUsa : "Senza il voto elettronico sarei già presidente" : Brasile verso la svolta: Bolsonaro arriva al 46% al primo turno; l'erede di Lula, Haddad, a 29%. Ballottaggio il 28/10. Ma il vincitore denuncia: "sarei già presidente se non fosse per le numerose irregolarità registrate nell'uso delle urne elettroniche"

Infermieri precari Puglia senza contratto : “Usati come tappabuchi per anni - ora ci cacciano” : La protesta degli Infermieri precari dell'Asl di Bari che alla scadenza del loro attuale contratto, non essendo rientrati nelle stabilizzazioni previste del decreto Madia, si ritroveranno senza lavoro visto che la Regione Puglia ha annunciato che per le nuove assunzioni ricorrerà alle graduatorie del concorso regionale.Continua a leggere

Volley femminile - Mondiali 2018 : il Brasile crolla con la Germania e rischia! Russia - Cina - Serbia e Usa senza problemi - ok Italia : Oggi domenica 7 ottobre è incominciata la seconda fase dei Mondiali 2018 di Volley femminile in corso di svolgimento in Giappone. Le 16 Nazionali rimaste in corsa sono state divise in due gironi portandosi dietro tutti i risultati acquisiti fino a questo punto del torneo, ogni squadra affronta le quattro avversarie non incrociate in precedenza e le prime tre classificate accedono alla Final Six. CLICCA QUI PER TUTTI I RISULTATI E LE ...

Futures Usa senza slancio : A circa un'ora dall'apertura della Borsa di New York, i Futures sui principali indici a stelle e strisce mostrano variazioni lievemente inferiori alla parità . L'andamento negativo si giustifica con l'...

Usa - senzatetto si addormenta : dipendenti lo svegliano con una secchiata d'acqua (VIDEO) : Jeremy Dufresne, un senzatetto, si era addormentato all'interno di un locale pubblico di Syracuse, New York, quando alcuni impiegati dell'attivita' hanno pensato furbescamente di svegliarlo con una gelata secchiata d'acqua. L'uomo si è risvegliato di colpo trovandosi zuppo d'acqua ed impossibilitato a cambiarsi, ovviamente per le proprie condizioni economiche più che precarie. [VIDEO] I dipendenti svegliano il senzatetto Le immagini sono state ...

Amb.Usa - Italia quintessenza democrazia : ANSA, - ROMA, 3 OTT - "L'attuale governo in Italia è la quintessenza della democrazia in azione". Lo ha detto, in un forum all'ANSA, l'ambasciatore Usa a Roma Lewis Eisenberg. "Al di là di come ognuno ...