Torna la violenza in Nicaragua E il Cremlino difende Ortega

Amore Criminale – Prima puntata del 9 settembre 2018 – Veronica Pivetti Torna con altre storie di violenza. : La battaglia contro la violenza sulle donne continua, anche in televisione. E’ dal 2007, infatti, che Amore Criminale racconta storie di donne brutalmente uccise da compagni o familiari. Amore Criminale , a cui dalla Prima messa in onda è associata una Campagna di denuncia contro la violenza sulle donne, è giunto al nono anno di programmazione […] L'articolo Amore Criminale – Prima puntata del 9 settembre 2018 – Veronica Pivetti torna ...

Fermato per violenza sessuale su 14enne : Torna libero/ Pm Milano “rapporto fu consenziente e arresto illegale” : Fermato per violenza sessuale su 14enne : torna libero . Lo ha deciso oggi il pm di Milano ritenenedo il rapporto consensuale e l' arresto illegale. La minore conferma versione dell'uomo.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 20:22:00 GMT)

La dottoressa Giò Torna in tv dopo 20 anni tra famiglie arcobaleno - violenza sulle donne e omosessualità : I temi tanto cari a Barbara d'Urso alla fine confluiranno tutti nella nuova stagione de La dottoressa Giò. La conduttrice torna in corsia per vestire i panni della famosa ginecologa che, questa volta, farà della sua vita un'occasione per aiutare altre donne. Chi ha seguito la serie sa bene che la dottoressa era finita nei guai nel finale dell'ultima stagione ma adesso per lei tornerà il sereno non senza problemi. Il settimanale Gente ha ...