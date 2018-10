«Sorrisi in rosa» | la parola alle donne che hanno sconfitto il tumore al seno

vanityfair

(Di martedì 16 ottobre 2018) Nel nostro Paese, ogni giorno, circa 135scoprono di avere unale iniziano un percorso di cura, di impegno e di coraggio. Ma grazie alla ricerca e alla prevenzione la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi è aumentata dall’81 all’87% e la mortalità diminuisce costantemente. In occasione del mese della prevenzionelogia torna, per il secondo anno, «in» la mostra-libro che racconta la storia di 12cheilalorganizzata da Humanitas sotto l’occhio della fotocamera di Luisa Morniroli, paziente della clinica. Le parole di una donna chevissuto l’esperienza della malattia e l’superata risuonano come quelle di un angelo custode che aiuta chi sta affrontando un cammino in salita. «Leprotagoniste del progetto «in» – spiega il dott. Corrado Tinterri, direttore della Breast Unit di Humanitas ...