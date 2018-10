calciomercato

: Lazio, rescinde un difensore (ma altri seguiranno): i dettagli - vola_lazio : Lazio, rescinde un difensore (ma altri seguiranno): i dettagli - 1900_since : #Mauricio e la #Lazio ecco cosa è accaduto - Laziosiamonoi : #Lazio, c'è un addio -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Come riporta il Corriere dello Sport, Morrison potrebbere come Mauricio, mentre Perea, in scadenza nel 2019, a gennaio proverà a trovare una nuova casa. A gennaio dovrebbero lasciare ...