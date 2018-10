DIRETTA Francia Germania streaming video e tv | probabili formazioni e quote | lo scontro

Francia-Germania : probabili formazioni - DIRETTA dalle 20.45 e dove vederla in tv : TORINO - Altra giornata di Nations League e altro big-match in programma. Questa volta i riflettori saranno puntati sullo ' Stade de france ' di Parigi , dove la Francia campione del mondo ospiterà la Germania in un match valido per il Gruppo 1 della League A . I 'galletti' di Deschamps sono in vetta alla classifica con 4 punti, a +1 sull' Olanda e a +3 sui tedeschi del ct Lö...