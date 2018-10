optimaitalia

: #Arrow 7 riparte con Roy Harper, il carcere di Oliver e un nuovo Vigilante - OptiMagazine : #Arrow 7 riparte con Roy Harper, il carcere di Oliver e un nuovo Vigilante - PAPERH0VSES : oggi finalmente riparte Arrow, ho troppo hype per questa season. tutta colpa di Stephen -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Dopo tanti mesi, finalmente il pubblico potrà mettersi comodo e godersi la première di7. Stephen Amell è tornato su The CW con i nuovi episodi della stagione proprio mentre sul set si sta mettendo insieme il maxi crossover in onda a dicembre.Per la visione degli episodi che lancerà Batwoman è ancora lontana ma sicuramente il pubblico ha apprezzato il ritorno di7 a cominciare dalla scena di inizio che ha lasciato tutti a bocca aperta: Diaz insegue Felicity e William in una sorta di giungla fino a che non li raggiunge e uccide la signora Queen.Naturalmente si tratta di uno dei tanti incubi dichiuso in gabbia senza più capelli e un fisico sempre più scultoreo forse dovuto proprio alla sua permanenza in. Solo con la visita di Diggle scopriamo che sono passati cinque mesi dal finale della sesta stagione e che Felicity e William sono in un programma di ...