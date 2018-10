Annalisa | «L' istinto è la mia migliore melodia»

grazia

: @NaliOfficial 'Alle mie parole... apri i cancelli del cuore e fai scappare tutti gli animali che abitano il tuo… - IlVisioNALIo : @NaliOfficial 'Alle mie parole... apri i cancelli del cuore e fai scappare tutti gli animali che abitano il tuo… -

(Di martedì 16 ottobre 2018) ... @nali, in data: Ott 6, 2018 at 3:15 PDT "Nerd" che cosa significa esattamente? Ce lo spiega lei? «"Nerd" è l'attitudine a cercare come funzionano delle cose, l'amore per la scienza, nonché ...