Al Festival d' Autunno Sergio Cammariere in concerto

strill

: Al Festival d’Autunno Sergio Cammariere in concertoLeggi l'articolo - Strill_it : Al Festival d’Autunno Sergio Cammariere in concertoLeggi l'articolo - radioscienza : New post: Festival d’autunno: le proposte dell’Inaf - Czinforma : News MUSICA E SPETTACOLO: Festival d'Autunno, conto alla rovescia per Sergio Cammariere -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Anche lui come Loredana Bertè hanno saputo affermarsi per i loro eccelsi valori di musicisti stimati in tutto il mondo. Sicuramente un orgoglio per la Calabria intera» LA MASTERCLASS...