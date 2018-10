Torna in Italia la ' donna della robotica'

Il tempo dei nuovi eroi Torna a Radio Italia : Lorenzo Quinn - primo ospite : Esperto di marketing, comunicazione e innovazione, divulgatore internazionale dei principi dell'economia 0.0 e autore del libro Il tempo dei nuovi eroi , Oscar di Montigny torna su Radio Italia con ...

LIVE Italia-Giappone volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : 2-1 - le azzurre Tornano davanti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Nagoya la nostra Nazionale si gioca la qualificazione DIRETTA alle semifinale: una vittoria contro le padrone di casa ci permetterebbe di staccare il biglietto per la fase a eliminazione DIRETTA della rassegna iridata, una sconfitta rinvierebbe tutto al big match di domani contro la Serbia. Le azzurre hanno tra le mani una ghiotta ...

DIRETTA/ Polonia-Italia (risultato finale 0-1) streaming video Rai : Biraghi Torna a farci esultare! : DIRETTA Polonia Italia, streaming video e tv Rai: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. La nostra Nazionale gioca a Chorzow per la sua terza partita della Nations League(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 22:36:00 GMT)

Alitalia - i Cinquestelle Tornano all'attacco di Tria : Il rilancio di Alitalia sta sempre più entrando nel mirino del governo, registrando una sostanziale visione tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini sulla necessità di un piano strategico nazionale per la ...

Funghi e tartufi autunno d'oro per i consumi. Tornano anche le castagne italiane dopo aver rischiato la scomparsa : Anno d'oro per i frutti dell'autunno 2018 con risultati positivi per le ricerche di Funghi e tartufi. Aumenta anche la produzione nazionale di vino, kiwi, nocciole e dopo aver rischiato la scomparsa ...

Ginnastica - oggi l’Italia vola verso i Mondiali : amichevole in Germania. Mori capitana - Torna Rizzelli - lotta per i body azzurri : Mancano 12 giorni all’inizio dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica e oggi l’Italia scenderà in pedana per l’ultimo test in preparazione alla rassegna iridata che si disputerà a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre). La nostra Nazionale disputerà un’amichevole contro Germania, Francia e Svizzera a Russelheim: in terra teutonica rivedremo all’opera le azzurre che non gareggiano da due mesi (Europei di Glasgow ...

Alitalia - lo Stato Torna nel capitale. Di Maio : non ci saranno esuberi : Importante il tema del prestito, perché 'il ministero dell'Economia convertirà in equity parte del prestito con cui coprirà la quota del 15% di partecipazione nella Newco'. La nuova società, secondo ...

Luciana Serra e il bel canto a Saluzzo : il grande soprano italiano riTorna all'Apm : L'evento chiude una rassegna che per un intero anno ha offerto al pubblico del saluzzese spettacoli di grandi maestri e dei loro migliori allievi. Archi, pianoforte, arpa, fiati, bel canto, strumenti ...

Lo Stato è pronto a Tornare azionista di Alitalia : Roma, 12 ott., askanews, - Una Newco con Ferrovie dello Stato, un partner tecnico strategico, la partecipazione di Cassa depositi e prestiti e del ministero dell'Economia con una quota del 15%. Questo il progetto a cui sta lavorando il ministro dello Sviluppo economico e vicepremier Luigi Di Maio per il rilancio di Alitalia, che sarà …

Calcio - l’Italia Torna ad allenarsi in vista della sfida decisiva contro la Polonia. Roberto Mancini punta ancora sul 4-3-3 : Ieri l’Italia ha convinto solo in parte contro l’Ucraina in amichevole, con un risultato di 1-1 che non conta di per sé, ma dà l’indicazione su come gli azzurri non riescano più a trovare da tempo una prestazione adeguata alla vittoria. Ora è tempo però di guardare avanti e di preparare la decisiva sfida di domenica contro la Polonia per la Nations League. l’Italia si trova infatti ultima in classifica con un punto a pari dei polacchi e serve il ...