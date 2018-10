Russia | svelato il sistema di difesa planetario S-700?

ilgiornale

: RT @russiabeyond_it: Il giornale Rossiyskaya Gazeta ha svelato quali sono i settori che offrono maggiori opportunità lavorative in #Russia… - giuliog : RT @russiabeyond_it: Il giornale Rossiyskaya Gazeta ha svelato quali sono i settori che offrono maggiori opportunità lavorative in #Russia… - russiabeyond_it : Il giornale Rossiyskaya Gazeta ha svelato quali sono i settori che offrono maggiori opportunità lavorative in… - Frankf1842 : RT @Contropinione: Svelato l'arcano!Come sospettavo anche i Clinton hanno fatto vincere Trump!In Usa VINCE SEMPRE CHI DEVE VINCERE! #Ital… -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) La griglia orbitale sarà focalizzata a livello regionale per rispondere alle minacce provenienti da una specifica parte del mondo come l'area intorno all'Iran. 'L'obiettivo per ilspaziale è ...